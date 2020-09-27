大馬沙巴州選舉 首相支持陣營勝出

外界關注是否乘勢提前大選

沙巴州約110萬名合資格選民昨日投票選舉73名州議會議員，是慕尤丁政府上台半年後首個大型選舉，任何政治陣營只要贏得該州37席或以上就能執政。各界關注的，是慕尤丁所支持的沙盟，抑或包括民興黨、誠信黨、行動黨、公正黨、沙巴民統黨的希盟陣營（民興黨+）勝出。截至當地時間今日零時，國盟贏得17席、國陣14席，沙巴團結黨7席，合共38席，取得過半執政權；親前副總統安華的民興黨+陣營則取得32席，獨立人士有3席。

前首相安華上周表示，已取得國會大多數議員支持可以組新政府。慕尤丁早前則承諾，若所支持的政黨贏得沙巴州選舉，就會提前舉行大選。獨立民調機構默迪卡中心總監蘇菲安說，慕尤丁需要選舉勝利以顯示「擁有高民望」，新加坡國際事務研究所資深研究員胡逸山則認為，慕尤丁會希望見到「慘勝」，即自己領導的土著團結黨成員贏得大多數議席，而非盟友國陣巫統。

（彭博社/法新社/星洲日報）