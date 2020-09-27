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2020年9月27日星期日
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保守派巴雷特勢獲大法官提名 特朗普料今宣布 被指為鞏固保守教徒選票
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國會山莊悼金斯伯格
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月球輻射超地球200倍 「太空人最多留兩個月」
國會山莊悼金斯伯格
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【明報專訊】美國大法官金斯伯格的靈柩上周五由三軍儀仗隊送入國會山莊，議長佩洛西、民主黨總統候選人拜登及遺屬等受邀人士出席儀式。
（新華社）
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