特朗普力推司法系統大換血 保守派成「新常態」

根據皮尤研究中心7月中旬公布的統計數字（見圖），特朗普在頭3年半任期內已委任了194名全職聯邦法官，佔總數比例為24%。《金融時報》最新數字更增加至217名，是卡特政府任內擴充法院體制以來總統在首個任期的最高數字。

3年任期已委近200法官

美國聯邦巡迴上訴法院現時有1/3全職法官是由特朗普委任，在地區法院層面，參議院多數派領袖麥康奈爾也一直讓參院以高速確認特朗普的人選。有協助確認上述任命的前共和黨人直言，特朗普履行了「以保守派法官改造聯邦司法體制」的上屆競選承諾，堪稱其首個任期內的「最重要成就」。

對大部分入稟聯邦法院的民眾或企業來說，上訴法院的3人法官小組重審結果大多已是最終裁決，以全院庭審方式再重審的情况甚少，再上訴到最高法院的個案就更少。特朗普令這些關鍵的上訴法院變成保守派主導，將令3人法官小組由兩名或以上保守派法官組成的機會增加。

民主黨昔降任命門檻 今助共和黨極速換血

諷刺的是，特朗普將司法系統大換血的幫兇正是民主黨。前總統奧巴馬任內參院原先要60票才能確認上訴法院法官的任命，但時任參院多數黨領袖、民主黨的里德促成門檻降至簡單多數，以迴避共和黨阻撓。共和黨2015年和2017年先後重奪參院和白宮，就正受惠於此，可極速通過法官提名。

拜登即使入主白宮，也很可能因此處處受限，就算民主黨重奪國會亦然。《金融時報》便指，其一可能發生的情况是，未來由民主黨控制的國會通過有關氣候變化或醫保的法案，但保守派法官以政府越界為由否決。當然也有可能是，部分保守派法官在個別議題走近中間，例如最近最高法院的部分裁決結果就意外傾向自由派，包括特朗普提名的戈薩奇此前在性小眾職場歧視案投贊成票。

（金融時報/Politico）