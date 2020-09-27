保守派巴雷特勢獲大法官提名 特朗普料今宣布 被指為鞏固保守教徒選票

《紐約時報》和《華盛頓郵報》等引述多個消息稱，特朗普已決定提名48歲的巴雷特為新大法官人選。據報他上周兩度在白宮會見巴雷特，未曾與其他人選會面，即使日前到佛羅里達州，亦沒會見身處當地、被視為另一大熱的古巴裔法官拉戈阿（Barbara Lagoa），其團隊亦已撰寫宣布提名巴雷特為大法官的講辭，但消息人士同時強調，他仍有可能改變主意。特朗普上周五被問到對巴雷特的看法時，形容對方很出色，但避談屬意的新大法官人選。

共和黨謀10月底表決提名

距離大選不到40天，參議院須於短時間內確認新大法官提名。過往雖有大法官在大選年獲確認提名，但都是在7月或之前進行表決。《華爾街日報》引消息稱，白宮已為新大法官人選和共和黨參議員之間安排會議。據報共和黨計劃在10月16日該周，在參議院司法委員會舉行聽證會，10月底表決。目前只有兩名共和黨參議員表明反對提名，無礙參議院通過提名。

《華郵》和美國廣播公司（ABC）上周五公布的民調顯示，今次提名引起的政治鬥爭或更能推動民主黨支持者投票。約64%拜登支持者認為，今次提名令民主黨贏得選舉變得更加重要，反之特朗普支持者只有37%對共和黨有相同看法。另外，57%人認為應由下任總統和參議院決定大法官提名，只有38%人支持現時決定人選。

反墮胎槍管 曾遭質疑信仰影響裁決

巴雷特畢業於天主教的聖母大學法學院，曾替已故保守派大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）工作，憲法觀點受後者的「文本主義」影響，即僅從文本解讀法律。2017年，她獲特朗普提名為第七巡迴上訴法院法官，民主黨人質疑其天主教教條或影響裁決，例如她2006年在母校演說時，曾稱：「若你銘記人生的根本目的並非當律師，而是去認識、去愛和服務上帝，那你將成為截然不同的律師。」她回應稱自己是虔誠天主教徒，但強調宗教信仰不會影響她履行法官職責，最終以55對43票獲確認提名。

最高法院將審理墮胎權、醫保、槍管等訴訟，以至有可能出現的大選結果爭議。特朗普上周三就稱，認為挑戰大選結果的訴訟最終或交至最高法院，有必要確保有完整9名大法官。巴雷特反對墮胎權和槍管等議題，亦曾加入反墮胎組織，鑑於她曾對最高法院的判決先例表達懷疑，自由派憂慮她會支持推翻承認婦女墮胎權的1973年羅訴韋德案（Roe v. Wade）。

兩黨各爭天主教選民支持

外界料今次提名助特朗普爭取保守派支持，有5個保守派團體已計劃斥資至少2000萬美元（約1.5億港元），支持特朗普提名的人選，盼吸納女性和天主教徒支持。目前兩黨均在游離州積極拉攏天主教選民，近年白人天主教徒被視為傾共和黨，拉美裔則傾民主黨，惟近日有民調顯示特朗普在白人天主教徒的支持度較2016年遜色。兩個陣營採取不同策略力爭天主教徒支持，如特朗普將焦點放在視反墮胎為最重要議題的教徒，本身是天主教徒的拜登則面向着重照顧弱勢群體的教徒上。

（紐約時報/華盛頓郵報/華爾街日報）