韓男越境遭槍殺 金正恩道歉 誓言永不再犯 稱下落不明否認燒屍

青瓦台國家安全室長徐薰昨公布，朝鮮勞動黨中央委員會統一戰線部當日早上傳來通報，指國務委員長金正恩，「為我們領海所發生的意外不幸事情，令文在寅總統和南方同胞大表失望，深感遺憾」。金正恩還矢言永不再犯，並指示要盡量記錄所有海域跨境事故以作改善。

該通報稱，朝軍於周二（22日）傍晚接獲通知，指在黃海南道康翎郡附近的領海發現一名來歷不明的男子，到場後在距該乘漂浮物的男子80米外，要求對方確認身分，但對方除了「大韓民國某某」外便不作回應，朝軍發兩下空彈示警，對方便作態想逃。按軍人所述，事主在距離40米至50米外要潑出什麼似的，於是開槍十餘下。及見對方毫無動靜，於是移近至十餘米外，漂浮物上已不見該男子，只留下大量血漬，相信他已身亡。因斷定對方是非法入境者，遂按國家緊急防疫規定，當場燒掉他所用漂浮物。韓國表示若朝鮮所言屬實，該屍體可能隨水漂流，已請朝鮮協助搜索。

專家：道歉事關美韓同盟

韓方周四說，47歲姓李的海洋水產部人員涉變節北逃，朝軍卻開槍燒屍，做法不仁。不過朝鮮通報沒提及闖境者存變節意圖，死者家屬亦稱他沒變節動機。

韓聯社分析說，朝鮮道歉和迅速表明立場，是為免損害朝韓關係。韓東大學的朝鮮專家朴元坤（譯音）就認為，事關美韓同盟關係，說：「以朝鮮立場，單是關乎韓國是不會道歉，反而經常賊喊捉賊。不過現在也關乎美國。在韓美同盟之重要及對朝強硬對策底下，這次公務員死亡事件，無可避免會削弱朝鮮對韓及對美的談判力。」

青瓦台稱朝韓領袖月初復通親筆信

另一方面，徐薰昨日還透露，文在寅與金正恩繼3月4日事隔半年復通親筆信。文在寅9月8日致信，關顧朝鮮的風災和疫情；金正恩4日後回信，關懷韓國新冠病毒流行疫情。

（韓聯社/Newsis）