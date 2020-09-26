巴勒斯坦半年內大選 15年首次

巴勒斯坦自治政府主席兼法塔赫領袖阿巴斯（Mahmoud Abbas），與哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniya）同意，新一輪巴勒斯坦選舉將於6個月內舉行。選舉分三場，包括耶路撒冷和加沙地帶的巴人先遴選立法機構巴勒斯坦立法委員會，繼而是巴勒斯坦自治政府主席，最後是最高權力機構全國委員會。

總理：史上首見存亡威脅下團結民族

哈馬斯代表說，雙方這次達成了「真正的共識」，須共同努力結束損害民族大業的分裂。巴勒斯坦自治政府總理阿什塔耶稱選舉是「史上首見巴勒斯坦民族大業蒙受嚴峻存亡威脅的當下，更新民主生活，鞏固民族團結」的門戶。

對上一次巴勒斯坦選舉於2006年1月舉行，哈馬斯在立法委員會選舉獲勝，由哈馬斯領袖哈尼亞當選總理及組織哈馬斯為主的政府。第二年3月，哈馬斯與法塔赫共組聯合政府，由哈尼亞繼任總理。惟3個月後雙方便爆發武裝衝突，法塔赫宣布解散民族聯合政府，從此與哈馬斯分別控制西岸和加沙地帶。

阿聯酋和巴林最近在美國斡旋下與以色列開展正常關係，打破阿拉伯世界共識。法塔赫要員拉賈布稱，巴勒斯坦領袖需基於建國大業及共禦以色列吞併計劃和「正常化」浪潮，議論建立民族伙伴的程序。

（半島電視台）