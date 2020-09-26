涉監察極右滲軍隊不力 德反情報署署長提早退休

《紐時》：署內人員曾向受查部隊涉密

《紐約時報》報道，格拉姆上任5年間，軍隊內涉及極右分子的個案大增，當中部分涉及囤積武器和爆炸品。MAD的調查發現，特種部隊KSK有約4.8萬發子彈和62公斤爆炸品失蹤，現時正調查600名士兵，20人來自KSK。外界對極右滲透問題的憂慮亦轉至MAD本身，例如調查極端主義部門一名高級調查員因被發現向KSK人員分享對一名KSK士兵的調查機密資料，而在6月被停職。

過去數月的數宗事件亦令人憂慮極右主義在軍隊內的影響，例如國防部長克蘭普—卡倫鮑爾 （Annegret Kramp-Karrenbauer）約三個月前就宣布解散KSK四支連隊的其中一支，因認為當中充斥極端主義者。今年5月，警方調查隸屬要被解散連隊一名士兵的物業，發現有納粹紀念品和大量盜來的軍火與爆炸品。他所屬的連隊亦有數名成員在2017年的一次派對上，擺出納粹手勢和唱納粹歌。一名KSK長官曾要求防長介入有關問題，指部隊內有教官及高級指揮官培養一種有毒的接納文化，有關對極右主義的投訴遭到打壓。《紐時》引述消息人士稱，格拉姆的個人操守沒有問題，然而MAD在他管理下，即使有一連串內部改革，都未能監察和發現極端主義。國防部周四的聲明稱，格拉姆曾推行改革，改善部門運作，但需要有更大進展，這就需要更多的努力，並要透過更換人員來反映踏入新階段。

（紐約時報/路透社）