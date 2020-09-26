泰國下周允旅客入境 每月限千二人及須隔離兩周

490元申請90日簽證 可續期兩次

根據政府計劃，外國旅客可付2000泰銖（約490港元）申請為期90日的觀光簽證，簽證可續期兩次，即最多可在泰國逗留270日。旅客入境前要提供用作隔離的酒店預訂證明，及其後逗留泰國期間的住址證明。這計劃預計每個月接受1200名旅客入境，相當於平均每周有約300名旅客。《曼谷郵報》周五（25日）報道，若10月首兩組（即共600人）入境的旅客分別在兩周隔離期後都沒有確診，旅遊及體育部將向內閣提出11月起增加每周入境人數，並於月中將隔離期縮短。

旅遊及體育部部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）稱，每周只有300名旅客入境，不足以填補整個業界的供應鏈及協助營運者。他說，有關數字要視乎公共衛生部的醫療人員人手而定，以準備拭子測試；例如布吉的衛生辦公室每日最多可提供1000個拭子測試。當局已跟私家醫院研究安排更多醫護人員到機場協助處理病毒檢測，或安排旅客到其他政府隔離設施檢測。

皮帕表示，內閣下周二（29日）舉行會議後將公布更多細節。他又稱 ，如果計劃運作順利，部門將考慮11月中把隔離期縮短至7日，而旅客仍需要完成幾次檢測。

泰國旅遊局長育他薩（Yuthasak Supasorn）8月時表示，泰國10月起會讓外國旅客入境，但要至少逗留30天，並將首先在布吉開始。

（中央社/ 曼谷郵報）