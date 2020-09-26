涉為特朗普私利 媒體署總裁捱轟

捲國會聽證 議員促辭職

帕克宣稱周四要開行政會議，故無法出席聽證會，但主持聽證會的民主黨眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）質疑，國際媒體署的會議似乎遠在帕克首次被傳召之後，直斥帕克蔑視委員會及其監管國際媒體署的角色，稱他應辭職或被總統辭退。在周四聽證會上，多名國際媒體署或其管轄傳媒機構的新舊高層皆強烈批評帕克的工作，包括下令7名質疑帕克領導能力的7名非政治任命職員停職。有份被停職的國際媒體署財務總監特納（Grant Turner）作證道：「由小事到大事看，我不相信帕克及其團隊是前來營運這部門（國際媒體署），我不認為他們喜歡這部門。這不是正常人所為。」

帕克被視為白宮前首席策略師班農的親信，6月上任後連番出招，包括嘗試撤換OTF理事，以及辭退多個受華府資助、國際媒體署監管的對外廣播機構（例如自由亞洲電台和自由歐洲電台等）主管，惹來政治干預和助特朗普安插自己人的爭議。聽證會還提及其他涉及帕克領導表現的指控，例如國際媒體署試圖參與美國大選報道的編採會議、延遲更新外籍記者的J-1簽證而導致多人被迫離開美國，有可能面對生命威脅等。帕克上月接受保守派網站訪問時，更宣稱「成為記者是間諜的絕妙掩護」。他日前曾堅稱改革旨在捍衛編採獨立，又指政府審計發現國際媒體署有長達數年的嚴重保安問題。

（紐約時報/美國之音/Politico）