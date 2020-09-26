「開放科技基金」用作規避政府打壓資訊流通 華府凍結撥款 香港公民科技項目叫停

OTF於2012年在亞洲自由電台之下成立，自言使命為推動全球網絡自由，多年來支援開發科技項目，協助外界示威或異見人士規避專制政權實施的科網監控，以及網絡或電台信號封鎖，特別重點是中國政府的防火牆。OTF一向通過國際媒體署收取美國國會批准的華府撥款，國際媒體署網站指其年度撥款約為1500萬美元。

帕克履新即扣撥款

但《衛報》報道，自特朗普委任的國際媒體署行政總裁帕克（Michael Pack）6月履新後，即扣起國會授權的合共近2000萬美元（約1.56億港元）撥款，迫使OTF停止一切在白俄羅斯的運作，連帶在香港和伊朗的許多支持公民社會活動也要停止。

《時代》雜誌6月曾報道，帕克上任後即下令凍結所有「新合約或任何合約延期」，包括總值約200萬美元、直接用於協助香港民主運動的幾份合約。據報道介紹，OTF原欲成立專責香港的團隊，分析北京監控技術，並跟安全通訊程式開發者分享資訊。但相關項目皆因撥款凍結而叫停。

OTF理事會主席科恩布盧（Karen Kornbluh）向《衛報》稱，帕克此舉令面對政權打壓的示威者面臨更大風險，更難克服專制政府的干擾方式，並導致相關國家的民眾更難接收到國際媒體署旗下美國之音等華府對外廣播機構的廣播。眾議院外交事務委員會最資深共和黨人麥考爾（Michael McCaul）在周四聽證會上也質疑帕克的決定，稱會損害對香港和白俄羅斯的支持。

國際媒體署被批成政府宣傳機器

國際媒體署前名廣播理事會，繼承自華府負責公共外交的美國新聞署（USIA），後者直屬白宮管轄，負責宣傳美國政策和價值觀，並配合美國外交政策，冷戰結束後經改革增獨立性，但仍是美國政府轄下機構。自帕克出任國際媒體署總裁後，該部門即陷於變成現政府宣傳機器的爭議。曾任特朗普白宮首席策略師的班農6月向《華盛頓郵報》稱，是自己極力推薦帕克擔任這職位，指相信美國傳媒機構理應「盡量完美地」配合政府的外交政策，尤其是對抗中共官員。帕克履新後即對部門轄下廣播機構的管理層大換血或凍結資金，又促使增加親政府評論的曝光度，進一步加深這疑慮。

今次被開刀的OTF不屬新聞機構，外界暫時難以理解背後緣由。帕克的辦公室宣稱是出於安全考慮而凍結撥款，但科恩布盧否認OTF員工有使用Zoom或輕率處理電腦硬碟等的指控。立場傾向保守派的美國外交政策理事會資深研究員羅賓斯（James Robbins）則指出，OTF被削撥款，是因為它長期管理不善，包括在批出合約上不透明，又引述消息指OTF目前只有一成預算用作資助科技項目，其他資金都用作發薪、開會和與技術研發無關的公民社會項目。

（衛報/時代雜誌/華盛頓郵報/新聞周刊）