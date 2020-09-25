韓官投朝遭槍殺燒屍 首爾斥反人類罪行 促平壤負責懲兇

遇害的47歲官員隸屬木浦市西海漁業指導管理團，育有兩兒，數月前離婚，據同僚稱他有財務問題，但從未談及要變節。他周一早上11時半乘船在韓朝海上邊界「北方界線」以南約10公里海域巡邏期間被發現失蹤。其他船員及後在船內和附近海域搜索，僅在船上發現失蹤者的一雙鞋，遂向海警報告。

韓軍方掌情報 沒出手營救

韓國軍方官員引述情報稱，該名官員相信當時穿上救生衣在海上漂流，企圖叛逃往朝鮮，到周二下午約3時半在北方界線以北、距失蹤地點約38公里外的海域，被朝鮮水產事業所的船發現。當時朝方船員穿上防護裝備和防毒面具向該官員問話。韓聯社報道，至同日晚上約9時40分，有朝鮮軍人乘巡邏艇接近該官員，將他射殺，並在大約10時左右將遺體淋上汽油燒毁。當時有人在韓國管轄的延坪島上觀察到朝鮮海域有火光。

今次是10年來首次有韓國公民被朝鮮部隊殺害。韓軍方周三（23日）曾透過聯合國軍司令部，向朝鮮通報韓方官員失蹤情况，但朝方未有回覆。對於外界稱韓方在事發前5至6小時已獲悉失蹤官員被朝鮮發現，但沒有營救，韓軍方官員指出因無法預測朝鮮行動，亦擔心會暴露消息來源，因此軍方沒採取行動。韓總統文在寅表示遺憾，稱事件不能容忍。韓國國家安全保障會議（NSC）事務處長徐柱錫昨譴責朝鮮射殺韓國公民，表明朝方應負全責及查明真相，嚴懲相關人員。

消息指朝鮮防疫情傳入下格殺令

朝鮮今年1月底就封鎖邊境防疫。駐韓美軍司令艾布拉姆斯本月較早前稱，朝鮮已下令對所有非法入境者「格殺勿論」，以防新冠病毒入侵。有分析認為，朝鮮擔心疫情妨礙10月10日慶祝勞動黨建黨的軍演而採取嚴格措施。

（韓聯社/路透社/法新社）