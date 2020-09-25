話你知：「選舉人票」制度 免人口大州不合理優勢

美國總統及副總統並非直接由普選選出，而是由選舉人間接選出。主因之一是要顧及各州利益，避免人口較多州份在國政上佔優，因此憲法規定各州按聯邦參議員（每州2人）及眾議員（按人口比例分配議席）的總數，選出相應數目的選舉人，負責選出總統及副總統。目前美國共設538名選舉人，除緬因州及內布拉斯加州外，各州均採用「勝者全取」制，即普選票中勝出的候選人可獲該州所有選舉人票，獲270票者為勝。

什麼是失信選舉人？

失信選舉人指未按照各州普選結果投票的選舉人。雖然憲法並無規定選舉人如何投票，但以往選舉人一般會守諾，各州亦可自行立法懲罰失信選舉人。截至2016年，歷屆選戰中曾出現165名失信選舉人，且幾乎均是改投第三黨或棄權。

選舉人票制度有何爭議？

美國曾有5次大選出現獲較多普選票的候選人因選舉人票較少而落敗，包括2016年共和黨候選人特朗普以304張選舉人票壓倒民主黨對手希拉里的227票，但其普選票較希拉里的少近300萬票。有論者質疑此現象反映選舉人制度欠民主，部分源於懷俄明州等人口較少州份擁有的選舉人票，若計算人口佔全國比例的因素，反較人口大州加州「更具分量」。

由於修憲改制門檻較高，科羅拉多、加州、麻省、加州等15州及首都華盛頓特區提出改革選舉人票制度的「全國普選票州際協定」，提出當簽約州掌握過半選舉人票時，最終會把所有選舉人票投於全國普選票勝出者，變相實現全民普選，但目前簽約州的選舉人票數未達標。

資料來源：BBC、美國國家檔案和紀錄管理局