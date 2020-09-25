特朗普拒允和平交權 謀任命「可靠選舉人」

各州立法機構有權決定選舉人任命

《大西洋》雜誌引述共和黨消息報道，特朗普團隊正要求共和黨控制的關鍵州份在拜登獲較多普選票時，改為任命其他忠於特朗普的人選擔任選舉人，以繞過普選結果，助特朗普爭取勝出所需的270張選舉人票。

特朗普團隊的法律顧問指出，有關策略核心元素在於對普選票涉及舞弊的指控——一旦點票時間延長，便可能產生有關州份普選票結果不準確、未能反映該州民意的質疑，令州政府需另行任命「保障人民意願」的選舉人。

特朗普指取消郵寄選票便和平

報道稱，雖然自19世紀以來選舉人均會按普選投票結果選出新任總統，但憲法並無規定選舉人應如何投票，同時各州立法機構有權決定選舉人任命。賓夕法尼亞共和黨分部主席塔巴斯（Lawrence Tabas）承認，曾與黨人商討直接任命選舉人的可能，強調那是憲法賦予的合法選項。

特朗普此前一直拒絕就會否承認選舉落敗表態，並不時宣稱選舉可能存在舞弊，矛頭直指因新型冠狀病毒疫情下提倡增加郵寄投票的民主黨人，但無提出實質證據。他周三在白宮記者會上被問及會否在大選落敗後和平移交權力時，再次強調自己會「視乎情况」作決定。他說自己一直批評投票存在問題，又稱，如果沒有「失去控制」的郵寄投票，他相信自己會勝出選舉，「只要取消那些（郵寄）選票，你便會有非常和平——老實說，不會有權力移交。執政權會延續」。特朗普同日接受霍士新聞訪問時稱，選舉結果可能會由最高法院決定，又稱盡快提名新任大法官接替已故大法官金斯伯格，以免餘下8名大法官未能作出裁決。

特朗普早前稱會在本周六（26日）公布新任大法官提名。有分析指出，假如參議院在11月大選前通過大法官提名，在保守派大法官佔6人的大多數下，選舉爭議裁決恐對民主黨不利。

拜登：政府有能力趕走「擅闖白宮者」

網站RealClearPolitics綜合各最新民調，顯示目前特朗普支持度為42.9%，落後拜登約7.1個百分點。拜登團隊稱，已為特朗普就選舉結果作出的任何小動作做準備，重申美國政府有能力將「擅闖白宮者趕走」。

（CNN/路透社/大西洋雜誌）