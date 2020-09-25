每年千宗警開槍殺人 控告標準高難入罪

年均8警遭起訴 大多脫罪

根據美國鮑林格林州立大學教授斯廷森（Philip Stinson）的研究，美國每年約發生1000宗警察致命槍擊案，但自2005年以來，每年平均僅有8名警員面臨被控謀殺或過失殺人罪，大部分案件被裁定合理開槍。斯廷森表示2005年至今，在121宗槍擊死亡案件中，有44宗被定罪，其中26宗仍未判決。

研究指出，控告警員執法時違法開槍的標準很高是原因之一。美國最高法院賦予警察在有限情况下開槍的權力，根據他們對危險的意識作出判斷，若警員合理地認為自己或他人的生命受到威脅，即可使用致命武力，不同州份的情况或有不同。

在肯塔基州，陪審團最終投票決定對涉事其中一名警察漢金森（Brett Hankison）提出較輕罪名，另兩名警員未遭起訴，肯塔基州檢察長卡梅倫（Daniel Cameron）表示，泰勒的男友首先向警員開槍，兩名警員是合理使用武力。

自從2014年警察殺害黑人事件引發「黑人的命也是命」（BLM）運動後，在同類案件中，對警察提出指控的壓力愈來愈大，各州和城市亦改變對警察槍擊案的調查和起訴方式。在某些地方需要獨立的檢察官，在其他地方如加州，起訴警員的法律標準有變，隨身攝錄機的廣泛使用給槍擊案提供了更客觀的證據。

今年5月，美國黑人弗洛伊德在明尼阿波利斯市遭警員壓頸致死事件，儘管執法人員普遍譴責涉事警員所為，但警方解釋，多數殺人事件是在警員保護自己或他人的情况下發生。

（華爾街日報）