不滿放生開槍警 美BLM示威再燃 3警緝毒闖屋駁火殺黑人女事主 僅一警控「肆意危害」

肯塔基州大陪審團決定 惹爭議

案件發生於3月13日午夜過後,26歲任職醫院急診室技術員的泰勒(Breonna Taylor)與男友沃克(Kenneth Walker)在家睡覺,突然聽到敲門聲,3名便衣警員破門入屋,原因是懷疑泰勒前男友格洛弗(Jamarcus Glover)利用該地址接收毒品。但沃克以為闖入者是格洛弗於是開槍,擊中警員馬丁利(Jonathan Mattingly)的腳後,3名警員還火,共開了32槍。泰勒最後身中6傷死亡。警方事後在泰勒家中未發現毒品。

檢察長:警開火自衛免刑責

大陪審團周三宣布控告警員漢金森(Brett Hankison)3項「一級肆意危害罪」(wanton endangerment in the first degree),但與泰勒之死無關,指他因胡亂開槍擊中泰勒鄰居寓所,其餘兩名涉案警員免被起訴。一級肆意危害罪最高判囚5年。肯塔基州檢察長卡梅倫(Daniel Cameron)周三解釋稱,彈道分析報告顯示泰勒身中6槍,但只有一槍致命,這槍由探員科斯格雷夫(Myles Cosgrove)所開,但卡梅倫稱當時是沃克先開槍,科斯格雷夫與馬丁利才開火還擊,屬於自衛,因此免受刑事起訴。

司法系統被轟偏袒執法者 不在乎黑人

至於當時站在屋外的漢金森開了10槍,射穿破璃門和窗,部分子彈射進泰勒鄰居家中,當時屋內有一名孕婦及其丈夫和小孩在睡覺,但卡梅倫稱,沒有確鑿證據顯示漢金森開槍擊中泰勒。他表示,3名警員已獲法官批出的「不敲門搜索令」(No-knock warrants),但進入泰勒寓所前仍表明身分,惟一些鄰居向傳媒表示,聽不到涉案警員當時表明身分。

泰勒家人的律師炮轟大陪審團的決定「令人髮指」,認為若漢金森亂槍掃射是危害鄰居安全,他的行為亦危害泰勒安全,應該被控「肆意謀殺」。一些法律學者及人民權領袖表示,今次案件反映美國司法系統很大程度上仍然偏向執法人員。有黑人記者批評司法系統根本毫不在乎黑人。

路易斯維爾爆示威 兩警被槍擊

在路易斯維爾(Louisville)市,數百示威者周三晚上街,高叫「沒有公義,就沒有和平」,其間兩名警員被槍擊受傷,無生命危險,疑犯已被拘留。路易斯維爾市長周二宣布當地進入緊急狀態,並實施宵禁3天。紐約、華盛頓、阿特蘭大及芝加哥亦有示威抗議肯塔基州大陪團審的決定。

漢金森今年6月已被解僱,市政府本月同意賠償泰勒家人1200萬美元(約9360萬港元)作為和解。

(BBC/華盛頓郵報)