不滿放生開槍警 美BLM示威再燃 3警緝毒闖屋駁火殺黑人女事主 僅一警控「肆意危害」

肯塔基州大陪審團決定 惹爭議

案件發生於3月13日午夜過後，26歲任職醫院急診室技術員的泰勒（Breonna Taylor）與男友沃克（Kenneth Walker）在家睡覺，突然聽到敲門聲，3名便衣警員破門入屋，原因是懷疑泰勒前男友格洛弗（Jamarcus Glover）利用該地址接收毒品。但沃克以為闖入者是格洛弗於是開槍，擊中警員馬丁利（Jonathan Mattingly）的腳後，3名警員還火，共開了32槍。泰勒最後身中6傷死亡。警方事後在泰勒家中未發現毒品。

檢察長：警開火自衛免刑責

大陪審團周三宣布控告警員漢金森（Brett Hankison）3項「一級肆意危害罪」（wanton endangerment in the first degree），但與泰勒之死無關，指他因胡亂開槍擊中泰勒鄰居寓所，其餘兩名涉案警員免被起訴。一級肆意危害罪最高判囚5年。肯塔基州檢察長卡梅倫（Daniel Cameron）周三解釋稱，彈道分析報告顯示泰勒身中6槍，但只有一槍致命，這槍由探員科斯格雷夫（Ｍyles Cosgrove）所開，但卡梅倫稱當時是沃克先開槍，科斯格雷夫與馬丁利才開火還擊，屬於自衛，因此免受刑事起訴。

司法系統被轟偏袒執法者 不在乎黑人

至於當時站在屋外的漢金森開了10槍，射穿破璃門和窗，部分子彈射進泰勒鄰居家中，當時屋內有一名孕婦及其丈夫和小孩在睡覺，但卡梅倫稱，沒有確鑿證據顯示漢金森開槍擊中泰勒。他表示，3名警員已獲法官批出的「不敲門搜索令」（No-knock warrants），但進入泰勒寓所前仍表明身分，惟一些鄰居向傳媒表示，聽不到涉案警員當時表明身分。

泰勒家人的律師炮轟大陪審團的決定「令人髮指」，認為若漢金森亂槍掃射是危害鄰居安全，他的行為亦危害泰勒安全，應該被控「肆意謀殺」。一些法律學者及人民權領袖表示，今次案件反映美國司法系統很大程度上仍然偏向執法人員。有黑人記者批評司法系統根本毫不在乎黑人。

路易斯維爾爆示威 兩警被槍擊

在路易斯維爾（Louisville）市，數百示威者周三晚上街，高叫「沒有公義，就沒有和平」，其間兩名警員被槍擊受傷，無生命危險，疑犯已被拘留。路易斯維爾市長周二宣布當地進入緊急狀態，並實施宵禁3天。紐約、華盛頓、阿特蘭大及芝加哥亦有示威抗議肯塔基州大陪團審的決定。

漢金森今年6月已被解僱，市政府本月同意賠償泰勒家人1200萬美元（約9360萬港元）作為和解。

（BBC/華盛頓郵報）