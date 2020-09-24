美大法官人選預告周六出爐 過關機會增

共和黨目前在參院掌握53席對47席的優勢，只要有4名共和黨參議員倒戈，特朗普打算在大選前提名大法官替補人選的如意算盤就無法打響。有兩名共和黨參議員已表明不同意參院在11月3日總統大選前表決特朗普提名的人選，一些民主黨人原寄望經常批評特朗普的羅姆尼（Mitt Romney）和溫和派共和黨參議員加德納（Gory Gardner）會加入反對，但兩人表明會跟程序走。

羅姆尼撐參院按程序投票

羅姆尼周二向記者表示，他會支持參院投票表決特朗普提名的人選。他說：「一個中間偏右的國家擁有一個反映中間偏右觀點的法院，是適合的。」雖然這不代表參議院已確定會通過特朗普的提名人選，但羅姆尼和加德納的表態，讓參院多數黨領袖麥康奈爾更有信心盡快安排表決。政治新聞網站Politico引述共和黨消息報道，參議院聆訊或在10月12日的那個星期舉行。

特朗普偏好的人選是兩名保守派女法官巴雷特（Amy Coney Barrett）和拉戈阿（Barbara Lagoa），他周一已經與巴雷特見面，Politico引述消息報道，特朗普欣賞她十分醒目。特朗普將於周五會見拉戈阿。特朗普提名的人選若獲參議院通過，9名最高法院大法官中，保守派法官將增至6人。

（Politico/中央社）