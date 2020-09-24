加州大學收生醜聞 64名富學生「走後門」

審計報告揭發 42人屬員工子女

報告顯示加州大學於2013至2018年期間，分別在洛杉磯、柏克萊、聖芭芭拉及聖迭戈4間分校，不當地錄取了最少64名富裕學生。大部分被取錄學生是白人，最少一半家庭年收入在15萬美元（約116萬港元）以上。

64名學生之中，有22人因與加州大學工作人員關係良好，或是他們的家屬曾向大學捐款，最終以學生運動員的身分，破例取得入學資格。在加州大學柏克萊分校，有42名學生被發現是該校員工的子女，並與該校有捐贈者的關係，因此能繞過正常程序接收。

運動水平低也獲特准錄取

報告提到其中一個案例，指一名校方捐贈者的孩子向加州大學柏克萊分校申請入學，他所得分數最低，被標記為「不推薦」。可是，一名負責捐贈者關係的部門副主任重新提出申請，並聯繫了一名教練，指該名申請者的父親有能力向大學贈送「重要禮物」，教練最終確認申請者是一名潛在的學生運動員，即使申請者在高中只參加過一年的體育運動，而且水平很低。該名申請者入學後，其家人向隊伍捐贈了數千美元，但申請者從未上陣，賽季結束後教練將申請者從隊中除名。另有例子，申請者是前收生主任同事的保母，或其家人承諾捐贈巨款給大學。

加州大學新任校長德雷克（Michael V Drake）發聲明，承諾將竭盡全力防止不當錄取學生的行為，強調有關行為與公平和公正的價值觀背道而馳。他指參與不當活動的人士將會受到適當的紀律處分。

這項審計調查是在去年全美爆出多間名牌大學招生舞弊醜聞後展開的。去年多名美國明星和華人富豪被發現利用金錢換取學位，讓子女入讀美國頂尖大學。

（衛報/華爾街日報）