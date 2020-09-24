米蘭昆德拉獲卡夫卡文學獎

協會：對捷克文化貢獻非凡

卡夫卡協會官方網站周二（22日）公布上述消息。該會主席熱萊茲尼（Vladimir Zelezny）表示，昆德拉因為對捷克文化的非凡貢獻而獲獎，並透露現居法國巴黎的昆德拉透過電話回應了獲獎的消息，昆德拉高興地接受獎項，特別是因為這是卡夫卡文學獎，卡夫卡（Franz Kafka）是他欣賞的作家。

卡夫卡文學獎由捷克布拉格市政府及卡夫卡協會主辦，為紀念小說家卡夫卡而於2001年創立，是當今國際重要文學獎項之一，每年評選一次，得獎作家可獲1萬美元（約7.8萬港元）獎金。被提名者並無國籍限制，日本作家村上春樹、中國作家閻連科分別於2006年及2014年獲獎。

現年91歲的昆德拉生於捷克斯洛伐克，其作品《玩笑》在捷克出版後被視為捷克文壇明日之星。1950年他被指反共而被逐出黨，其後參與1968年「布拉格之春」改革運動，被政權視為眼中釘，作品被禁。他於1975年逃往法國，1979年被褫奪捷克國籍，直至1981年獲得法國公民身分。他的代表作品包括《生命中不能承受之輕》、《笑忘書》等，享負盛名，1988年發表的作品《不朽》是他用捷克文寫作的最後一部小說，之後一直用法文寫作。他的很多初期作品特色之一都是其流亡經驗，後來傾向哲學思辯。他曾多次獲諾貝爾文學獎提名，但至今仍未獲獎。

昆德拉於2008年獲得捷克國家文學獎，但他沒有去捷克領獎，翌年他獲出生地捷克布爾諾市授予榮譽公民身分。去年12月，昆德拉獲恢復捷克國民身分。

（衛報）