《時代》百大人物 致敬抗疫、社運領袖 「他們默默拯救生命推動運動修復世界」

張永振團隊破譯新冠基因 遏傳播

《時代》指出，評選最具影響力人物近20年，但今年卻是多重危機同時在全球發生的一年，本年度上榜者除了為人熟悉的國家元首、企業總裁和藝人外，也有許多鮮為人知者，他們默默拯救生命、推動運動、修復世界。當中包括不少抗疫醫護人員和科學家，其中上海市公共衛生臨牀中心教授張永振帶領團隊不足40小時內破譯新冠病毒基因組序列，並將之公開。哈佛大學教授薩貝提（Pardis Sabeti）撰寫簡介指出，當出現首批群組感染個案數日後，張永振就公布新冠病毒基因序列，這些數據讓全球科學家可最早於1月開始研發病毒檢測，有助減低病毒傳播速度，挽救無數生命。

染病再返前線 紐約護士獲表揚

美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）是另一上榜的著名抗疫專家，79歲的他在過去36年為6名總統提供衛生政策建議。美國電視主持人基梅爾（Jimmy Kimmel）評價福奇在新冠疫情嚴峻時，敢於力抗政客施壓，說出真相，讚揚他目標只有一個，就是拯救生命，其勇氣和真誠贏得民眾信任。紐約市女護士奧沙利文（Amy O'Sullivan）也獲選百大影響力人物，她是眾多幕後抗疫的英勇醫護人員之一。奧沙利文是布魯克林威科夫醫院的資深急症室護士，今年初她負責照顧院內首名新冠肺炎患者，該病人3月初去世，是紐約市首宗新冠病毒死亡個案。

BLM運動3女發起人 推動種族平等

數天後，奧沙利文出現病徵，她須插喉及用呼吸機4天，回家休息不到兩周就重返前線工作。美國知名記者庫里克（Katie Couric）指出，奧沙利文只是全球甘冒風險為他人服務的醫護人員之一，為保護自己家人免受感染，許多醫護在疫情高峰時搬到酒店甚至車庫暫住。

習近平特朗普蔡英文入選

今年美國黑人弗洛伊德疑遭白人警員跪頸致死，觸發全國多地反種族主義及反警暴示威潮。不少爭取平權的社運人士入榜，包括「黑人的命也是命」（BLM）運動3名女發起人加爾扎（Alicia Garza）、庫勒斯（Patrisse Cullors）和托梅蒂（Opal Tometi）。2012年兒子命喪白人社區巡邏員的佛州非裔母親富爾頓（Sybrina Fulton）在《時代》指出，推動種族平等的BLM，讓人反思警暴。

《時代》百大影響力人物分為5類，包括先驅者、藝術家、領袖、標誌人物和巨擘。其中領袖一欄，包括中國國家主席習近平和美國總統特朗普，習近平被形容其專制管治令中國變成擴展全球的外交政策及經濟主宰力量，但國內外面對諸多挑戰，特朗普則被勾勒多項政策爭議，「選民會在大選日決定特朗普用權方式只是一個警世故事抑或是陸續有來」。該雜誌指出，今年名單上有54名女性，較以往多，包括應對新冠病毒疫情獲讚賞的台灣總統蔡英文，其介紹由共和黨參議員克魯茲執筆。

（時代雜誌/中央社）