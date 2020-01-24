470鯨擱淺380死 澳洲史上「最慘烈」

「長肢領航鯨」出事

事發於塔斯曼尼亞西岸人煙稀少的麥格里港（Macquarie Harbour）最少兩處相隔10公里的地點。大約270頭鯨魚周一（21日）被發現擱淺，最少有90頭已死亡。當局隨即發起大型救援行動，60名由保育人士、有經驗義工及當地漁場工人組成的救援隊到場，周二出動裝有特殊吊索的船舶，引導受困鯨魚重回海上，約有25頭鯨魚獲救。科學家希望還活着的鯨魚能再堅持幾天，撐到救援工作完成。

現場附近周三再發現有200頭鯨魚擱淺，3天下來合計有470頭鯨魚受困。塔斯曼尼亞省公園和野生動物服務經理德卡（Nic Deka）說，空中監測團隊周三清晨發現第2群擱淺鯨魚，團隊認為牠們多已死亡，他說：「從空中觀察，似乎已無救援必要。」他表示已證實380頭鯨魚死亡，大約30頭受困鯨魚仍生存，「而好消息是我們已救走了50頭」。

有獲救鯨魚再擱淺

領航鯨身長可達7米、重達3噸，由於有些鯨魚「反肚」受困，救援人員須先把牠們扶正再拖出海，加上現場水域寒冷，過程十分艱辛。部分周二獲救的鯨魚晚上又再度受困，雖符合鯨魚習性，但情况令人憂慮 。

對上一次鯨魚擱淺紀錄發生在1996年，有320頭領航鯨在西澳省擱淺。澳洲鄰國新西蘭2017年曾發生約600頭領航鯨受困事件。

（法新社/中央社）