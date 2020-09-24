揀沙巴州選前公布有計算 「政治青蛙」成關鍵

對手仍可「反策反」先發制人

耶魯-新加坡國立大學學院社會科學博士後研究員尤維勵向本報稱，暫難斷定安華是否真的有足夠議席，指安華2008年也曾作類似宣布，但結果未有成事。他直言「政治一日都嫌長」，即使他昨日有這數字，但其對手之後仍可反策反或先發制人阻止。

但尤維勵指出，安華揀在沙巴州選前公布，反映這場選戰的重要程度。他解釋，希望聯盟自2018年大選勝出上台後在補選幾乎逢戰必輸，重創安華身為希盟領袖的信譽和正當性，而且沙巴選民傾向投票予跟中央政府合作的政黨，因此最新發展如果成功，有助扭轉風向。

沙巴州選的背景，是前州首長慕沙阿曼7月策反13名州政府陣營的州議員，欲取代親希盟的民興黨陣營執政。但屬民興黨的現任州首席部長沙菲益成功說服州元首解散州議會代替。

事件再次引發圍繞「政治青蛙」的爭議——當地輿論將任內跳槽到敵對政黨的議員譏為「青蛙」，結果部分名聲受損的「青蛙」議員無政黨收留，只能獨立參選，慕沙本人更放棄出戰。但安華如今也可能要拉攏政治青蛙加盟才能上台。

政治青蛙影響聯邦政府 安華上台需拉攏

尤維勵稱，政治青蛙不幸地是大馬數十年來政治歷史一部分的現象，但以往只限於州級政府，很少影響聯邦政府組成，因此如果真的發生，將意味大馬進入全國政治的新階段。他說：「這顯示以往主導的馬來裔政治力量或團結已不再穩定，如今最少分成3個派系——安華的人民公正黨、馬哈蒂爾的祖國鬥士黨以及執政聯盟『國民聯盟』（PN，由土著團結黨、伊斯蘭黨和巫統組成）」。

明報記者 周宏量