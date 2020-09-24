大馬政局生變 安華稱掌國會多數 首相慕尤丁否認失相位 斥毁政治穩定

安華稱擁近三分二國會議席

安華昨日中午召開記者會，宣布已取得強勢多數的國會議席，稱擁有相關文件證據，「我們不是說（比過半數）多4、5席，而是遠遠多於此數」。被問及是否接近三分之二議席，安華稱同意。大馬國會共有222個議席，政黨或政黨聯盟只要掌握112席的簡單多數即可執政。

由人民公正黨、民主行動黨和國家誠信黨組成的「希望聯盟」，2018年打破巫統領軍「國民陣線」近60年執政壟斷上台，但今年3月因內部分裂倒台。新執政聯盟「國民聯盟」（國盟）目前擁113席，希盟僅109席。《星洲日報》引述消息報道，安華現已掌握123席，這未計親希盟民興黨的9席，跟安華鬧翻的前首相馬哈蒂爾陣營暫亦未計其中。

行動黨秘書長林冠英和誠信黨主席末沙布昨日分別稱，該黨全數國會議員將全力支持安華組成新政府。國盟成員政黨高層則稱會續撐首相慕尤丁。馬哈蒂爾則指會靜待事態發展。

未獲國家元首同意 安華相位未穩

倘若掌握議席多數屬實，安華拜相就只差國家元首同意的一關。安華指本已獲國家元首安排周二見面商討，但因元首突感不適到國家心臟中心接受治療，暫時未能見面，他已透過電話通知對方情况，待其康服再會面。元首情况雖沒大礙，但已取消周四起一連3日的所有訪問。

安華強調其組成的新政府會致力反貪，並是以馬來人為主的多元種族政府，又指大馬人民有權得到一個穩固、有效和獲得信任的政府，以有智慧和全面地處理經濟風暴，並避免引發種族緊張。

慕尤丁可提前大選阻上台

現政府則淡化安華說法，慕尤丁發聲明指安華僅聲稱擁過半議員支持，但未經正式程序落實，除非有證據和憲法確認，否則他仍是首相。他呼籲民眾冷靜，並反對那些蓄意破壞政治穩定和國家經濟復蘇計劃的政客。

慕尤丁仍有方法阻止安華上台，即搶先獲國家元首同意宣布解散國會，迫使重新舉行全國大選。假如安華變天成功，大馬將創下獨立以來在7個月內兩次變天的紀錄。

（星洲日報/馬來西亞星報/中國報/中央社）