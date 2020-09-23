泰學運領袖控冒犯君主 最高囚15年

泰國自7月以來全國掀起學運浪潮，8月10日法政大學學生在校內集會並發表包括改革王室的10項聲明，在泰國社會投下震撼彈。以法政大學學生為主的學生團體「法政與遊行聯合陣線」（United Front of Thammasat and Demonstration）上周六再度在皇家田廣場舉行示威，號召約3萬至4萬多人，抗議者當晚夜宿皇家田廣場，翌日再遊行至大皇宮遞交請願書，要求政府下台、研擬新憲法及實行王室改革。、

另控10人違集會法

《曼谷郵報》報道，泰國皇家警察助理總長皮亞（Piya Utayo）表示，警方已起訴學生領袖兩項罪名。第一項指控是學生違反刑法112條，也就是俗稱的冒犯君主罪，第二項是指控學生在皇家田廣場擅自鑲嵌模擬1932年泰國從絕對君主制改為君主立憲制的「國家屬於人民，而非國王」金屬牌。泰國刑法112條規定，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高將被判處15年有期徒刑。警方指出，4名學生領袖會被控以冒犯君主罪，大約有10名示威者會被控以違反公共集會法（Public Assembly Act）。

皮亞表示，警方會對示威領袖和其支持者採取最嚴厲的法律手段，因為他們削弱王室。皇家警察副發言人奇沙納（Kissana Phathanacharoen）表示，由於部分學生領袖違反保釋規定參與示威，警方考慮撤回他們的保釋。

（曼谷郵報/中央社）