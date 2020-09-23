羅興亞人控訴監獄島遭性侵 孟加拉否認 國際特赦籲調查

5人擠50呎房 飲蟲水全身出疹

這批羅興亞難民到達孟加拉後，試圖從當地的科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）難民營乘船前往馬來西亞，但被孟加拉當局截獲，4月時被送往孟加拉灣無人島巴山查爾（Bhashan Char）。18歲難民海爾（Umme Khairu）說，「我覺得像關在籠子或監獄內，被禁與家人接觸。我想見我的父母和兄弟姊妹，但沒有方法。」海爾表示，這裏的難民被關押在監獄般的環境，5人擠在只有50平方呎的房間，經常要飲用滿是昆蟲的髒水，許多婦女全身出疹，又說：「我們當中有人會說我們可能永不會被放出去，會死在這裏。我很害怕，我犯了什麼罪要被遺棄在這裏？」

兩名拒絕透露姓名的女子指控警衛會性侵女難民，一人說：「一或兩名安全人員強姦一個年輕女子後，被多名羅興亞男子抓住。那個女子哭得很厲害，驚動了住在同一區域的羅興亞男子，但我們無法得知警察有沒有立案。」另一女子稱，婦女們白天還可向當值的女警尋求保護，但晚上只有男警當值。島上有婦女表示，曾懇求警方釋放她們，卻遭到毆打。

當局稱安置免難民營疫情擴散

孟加拉當局稱，將該批截獲的難民送往巴山查爾島作臨時措施，以避免科克斯巴扎爾難民營的疫情擴散。孟加拉政府已在巴山查爾島興建可供10萬人居住的房屋，並計劃將部分住在科克斯巴扎爾難民營的羅興亞人安置到島上。但人權組織擔心島上難民的安全、生活環境及能否自由行動，要求押後大規模重置。

國際特赦組織上周發表一份報告，同指控巴山查爾島上的羅興亞婦女遭性侵，呼籲當局調查。孟加拉難民救助及遣返專員塔盧克達爾（Mahbub Alam Talukder）否認性侵指控，稱不會作出調查，又強調沒有難民被強行安置到巴山查爾島。聯合國難民署的多諾曼（Louise Donovan）稱，雖然孟加拉聲稱同意讓聯合國派員到巴山查爾島的難民作人道主義訪問，但至今仍未起行。

（衛報）