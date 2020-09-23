美20萬人染疫亡 特朗普自詡抗疫「A+」

共和黨人報告斥華瞞疫世衛「共犯」

另外，美國傳媒披露，眾議院外交事務委員會的共和黨成員周一（21日）就中國應對疫情的方式發表最終報告，指摘中國隱瞞病毒威脅，限制口罩等關鍵物資出口，而世界衛生組織（WHO）助長其不當做法，導致疫情擴散全球，要求向世衛總幹事譚德塞及中國問責。

該份長96頁的報告由《紐約郵報》率先披露。報告稱，中國「毫無疑問」涉模糊數據、隱瞞疫情資訊及壓制試圖向世界示警的醫生與記者，圖掩飾疫情。報告稱中國官員今年1月1 日下令關閉及消毒疑是感染源頭的武漢華南海鮮批發市場，「毁滅可能有助提供疫情爆發源頭線索的證據」，翌日武漢病毒研究所完成了新型冠狀病毒的基因排序，顯示病毒具高度傳播性，但中方無立即通報世衛。報告亦斥中國2月初阻礙個人防護裝備出口，阻礙全球抗疫。倘中國在疫情初起時更透明及積極處理，便可避免全球大流行，挽回成千上萬的生命。

報告亦批評世衛在總幹事譚德塞領導下，成為中國散播政治宣傳與不實資訊的「共犯」，認為，譚德塞應為對疫情的負面影響辭職。

習：續分享經驗技術 支援有需要國家

中國一直否認遲報或瞞報疫情。國家主席習近平昨在聯合國會議上發表視像講話，強調將繼續與各國分享抗疫經驗和診療技術，向有需要國家提供支援和幫助，確保全球抗疫物資供應鏈穩定，並積極參與病毒溯源和傳播途徑全球科學研究。

（紐約郵報/國會山報/CNN）