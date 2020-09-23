民調：對示威支持跌 未必轉撐特朗普

反警暴4月沒改變 民眾沮喪

對於有示威者採取對抗手段，有人憂慮引起原願意接受示威信息的人反感。但波特蘭黑人企業家格林（Stephen Green）則向《紐約時報》直言，「我們不再需要同盟，而是需要『同伙』。」他承認對抗手段為他與家人帶來不便，但認為有必要將反種族主義議題帶入社區，令居民不再只是透過電視了解示威。

56%成年人料連任令暴力惡化

政治新聞網站Politico上月底的民調顯示，49%選民支持反種族主義示威，32%反對，但同一民調6月初的支持和反對分別為57%和23%。《經濟學人》與YouGov本月初的民調亦有類似結果，40%受訪者認為示威者偏向暴力，較7月初的31%明顯上升。惟示威支持度下降，不代表特朗普的「法律與秩序」牌必然奏效。YouGov本月初的民調顯示，56%成年人認為特朗普連任會令示威的暴力惡化，只有18%認為會有改善；相比下，43%認為民主黨總統候選人拜登當選將帶來改善。

另一方面，郊區白人選民被視為支持特朗普「法律與秩序」牌的主要對象，但根據路透社上周公布的民調，只有11%郊區白人稱投票主因是候選人會否嚴厲打擊罪案和騷亂，他們最大關注仍是疫情和恢復民眾對美國政府的信任。

（紐約時報/FiveThirtyEight/路透社）