民調：對示威支持跌 未必轉撐特朗普

【明報專訊】美國黑人男子弗洛伊德疑遭警員跪頸致死案經過近4個月，反種族主義示威者之間漸現分歧。有人反對使用對抗手段，亦有人對現况沒多大改變感沮喪，認為冷眼旁觀者等同默許種族主義。近期多個民調顯示民眾對反種族主義示威的支持度下跌，看似有利強調恢復「法律與秩序」的總統特朗普，但民調同時反映多數民眾對特朗普處理種族議題的能力存疑，能否轉化成支持他的選票仍是未知之數。
反警暴4月沒改變 民眾沮喪
對於有示威者採取對抗手段，有人憂慮引起原願意接受示威信息的人反感。但波特蘭黑人企業家格林（Stephen Green）則向《紐約時報》直言，「我們不再需要同盟，而是需要『同伙』。」他承認對抗手段為他與家人帶來不便，但認為有必要將反種族主義議題帶入社區，令居民不再只是透過電視了解示威。
56%成年人料連任令暴力惡化
政治新聞網站Politico上月底的民調顯示，49%選民支持反種族主義示威，32%反對，但同一民調6月初的支持和反對分別為57%和23%。《經濟學人》與YouGov本月初的民調亦有類似結果，40%受訪者認為示威者偏向暴力，較7月初的31%明顯上升。惟示威支持度下降，不代表特朗普的「法律與秩序」牌必然奏效。YouGov本月初的民調顯示，56%成年人認為特朗普連任會令示威的暴力惡化，只有18%認為會有改善；相比下，43%認為民主黨總統候選人拜登當選將帶來改善。
另一方面，郊區白人選民被視為支持特朗普「法律與秩序」牌的主要對象，但根據路透社上周公布的民調，只有11%郊區白人稱投票主因是候選人會否嚴厲打擊罪案和騷亂，他們最大關注仍是疫情和恢復民眾對美國政府的信任。
（紐約時報/FiveThirtyEight/路透社）