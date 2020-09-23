美反警暴示威變質惹反感 部分激進者騷擾民居 逼表態歸邊

自從明尼阿波利斯警察壓頸殺死了黑人弗洛伊德，引爆席捲全美的抗議警察濫用武力、種族歧視的BLM示威浪潮，迄本周五將滿4個月。過去，示威者傾向針對市長等官員、警察，例如加州聖荷塞市示威者向市長寓所塗鴉、擲蛋，燒美國國旗。紐約州羅切斯特市（Rochester）則有警察被「起底」，住址及家人資料被公開。然而《紐約時報》報道指出，愈來愈多示威者因見抗爭沒有帶來重大改變而沮喪，把矛頭擴大至普羅大眾。

俄勒岡州波特蘭是BLM運動一大熱點，可是抗議已分裂出主流遊行和激進混亂的示威。報道說，網上有人號召9月某一晚遊行，結果有約200人穿黑衣，甚至穿護甲、戴頭盔參加。他們在公園會合，然後出發往較富裕、較多白人的社區叫居民加入示威。

有居民得悉示威者到來即關燈落窗簾。有白人男子站在院子向遊行隊伍鼓掌；當示威者邀他加入，卻見他只是微笑揮手繼續拍掌，即開始指摘他「無骨氣」，使該男子面露難色。示威行列雖然繼續前行，卻扔下一句：「你永無法安寢，我們會每晚這樣。」

不准掛美國旗 威脅燒屋

在波特蘭肯頓（Kenton），有一對夫婦把美國國旗掛在寓所前園已有一段時日，最近卻頻遭BLM示威者滋擾。他們堅拒威脅降下旗子，但上月有一晚，示威者結束市內商業區的示威後，去到該對夫婦的寓所外縱火，幸得鄰居協助滅火。黑人鄰居摩西（Terrance Moses）憶述示威本來是和平遊行，可是突然有人質問該對夫婦「你們豈敢掛美國旗？」，並叫他們撤下國旗，否則不會離開，還說會回來燒掉屋子。摩西和其他人出手阻擋示威者，並叫他們離開，他說﹕「我們不會四處恐嚇民眾，試圖逼他們做不想做的事。」

白人激進者主導示威升級

值得留意的是，在波特蘭騷擾和逼迫白人居民表態的BLM示威者有不少是白人，甚至是清一色白人。當地一些居民認為，隨着愈來愈多白人包括無政府主義者、左翼反法西斯主義擁護者的白人主導示威，示威手段亦在升級。

在市內經營咖啡室的白人老闆伯克（Jessie Burke）認為，隨着示威升級和轉而針對民居，運動的信息正逐漸失去方向，「如今只是晚晚愈演愈烈的鬥爭」。

羅切斯特市、匹茲堡、西雅圖等地亦有針對普通白人市民表態的行動。在羅切斯特和華盛頓，有示威者滋擾餐廳的食客或逼他們舉拳以示支持示威。

司法部點名3市縱容暴力

美國司法部周一（21日）因應總統特朗普早前簽發的備忘錄，點名紐約市、西雅圖、波特蘭3個司法管轄區，批評它們持續縱容暴力和損毁財物行為，稱政府或會扣起給予的聯邦政府援助撥款。司法部長巴爾的聲明說：「我們不能任容聯邦公帑浪費。我希望，司法部今天定性的城市，將撥亂反正，嚴肅執行政府基本功能，開始維護他們的市民。」不過扣起援助之舉可能觸發司法挑戰。

（紐約時報/CNN）