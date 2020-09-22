Gore-Tex之父逝世

1937年出生於猶他州的戈爾，在特拉華大學取得化學工程學士和在明尼蘇達大學取得碩士和博士學位後，加入了父母於1958年創立的公司WL Gore & Associates。其父當時希望戈爾找到生產水管膠帶的新方法，結果戈爾在1969年發現把名為聚四氟乙烯（PTFE）的物料拉伸10倍，可製造出有數以10億計比水滴更微細小孔的織物，達到防水但透氣的神奇效果。

無意中製出劃時代防水透氣物料

戈爾後來為這種「延展聚四氟乙烯」（ePTFE）申請專利，並註冊商標為Gore-Tex，7年後投入應用，成為全球首款防水兼透氣物料。戈爾在2019年一個訪問憶述當年把加熱過的聚四氟乙烯膠棒拉扯時，因其長度拉長至相當於雙臂而感震驚。他在1988年另一個訪問指出，當時他不知道得到什麼東西，只知道是一種獨特產物。

Gore-Tex應用範疇相當廣泛，從戶外服裝、植入人體的醫療設備、結他弦線，到在外太空傳送信號的電纜都應用得到。

戈爾在1976年接任為公司行政總裁和主席後，帶領公司逐步成為大企業。他一生獲得9項專利，1995年獲選入美國國家工程院，2006年入選美國發明家名人堂。

（BBC/CNN/華盛頓郵報）