請赫魯曉夫飲可樂 百事前總裁逝世 1959冷戰年代赴莫斯科參展 打開市場

1959年，莫斯科舉辦「美國國家展覽會」，作為兩國文化交流一部分。時任百事可樂國際總裁肯德爾（Donald M. Kendall）率團及攜可即場炮製百事可樂的設備赴會。1959年7月24日，時任美國副總統尼克遜與蘇共中央委員會第一書記赫魯曉夫在該展覽會上碰頭，透過翻譯為資本主義和共產主義的優劣作了著名的「廚房辯論」。其後尼克遜帶赫魯曉夫至百事的攤位，肯德爾請赫魯曉夫飲了兩款百事可樂——一款在莫斯科會場即場炮製，另一款從美國帶來。

肯德爾：美俄民眾共同點多於想像

這次文化碰撞成為當時全球焦點，《紐約時報》標題稱「可樂使蘇聯領導人着迷」，並引述赫魯曉夫當時大讚「好爽」。肯德爾稱，他是刻意奉上兩款可樂，「我想向他展示，我們可在莫斯科製出與在美國製造一樣好的產品」。他說，赫魯曉夫當時表現出興趣說：「喝在莫斯科製造的百事可樂，這比美國製的百事好得多。」

儘管百事直至1974年才能在蘇聯設廠，但比可口可樂率先打進鐵幕，且是首個在蘇聯上市的美國消費品牌。肯德爾曾寫道：「如果我學到一件事，那就是俄羅斯人和美國人之間的共同點，比大多數人想像的要多得多。」

「百事建築師」 領導挑戰可口可樂

肯德爾1921年3月16日生於華盛頓州一個奶農之家。他於1947年入職百事銷售部門，1952年晉升至負責百事全國銷售的副總裁。1957年至1963年，他擔任百事國際業務的負責人，其間使公司有業務的海外國家數目增了一倍、海外收入增加兩倍。

1963年，肯德爾出任百事行政總裁，當時百事與可口可樂（Coca-Cola）實力懸殊，美國人甚至不認為百事是可樂的競爭對手。但肯德爾上任後即展開「百事新一代」推廣活動，塑造時尚、年輕形象，又推出標榜「減肥」的旗艦產品Diet Pepsi，使業務直逼可口可樂。他於1986年卸任總裁，但續任董事會執行委員會主席直至1991年。

百事現任行政總裁拉瓜爾塔稱讚肯德爾是「百事可樂的建築師」、「終極推銷員」。

（彭博社/華爾街日報）