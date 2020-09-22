聯國75周年虛擬大會 習近平普京發言

近年面對改革等挑戰的聯合國原定了整整一年的慶祝75周年活動，可是受新冠病毒疫情影響，如今才藉聯合國大會實行重點紀念。

稱歷年最大成就阻強國交戰

活動於美國東岸時間周一早上9時開始，紐約的聯合國總部現場僅限每個成員國一名代表，第一天有開幕致辭等，第二天起播放各國領袖預錄的視像講話，包括美國總統特朗普。白宮證實，特朗普及國務卿蓬佩奧皆不會去紐約。中國國家主席習近平和俄總統普京的發言將在周二播出。這是聯合國歷來首次虛擬大會，還將通過《75周年宣言》。該宣言早前經成員國代表合議，經形式上的表決就能通過。

聯合國為了維護國際和平安全而創立，由1945年的50個創會成員，壯大至今有193個成員，以及巴勒斯坦等「觀察員國」。秘書長古特雷斯受訪時曾表示，他認為聯合國歷年最大成就是避免了最強大的國家之間交戰，最失敗是無法制止中、小型衝突。

（路透社/法新社/紐約郵報）