參院倒戈危機 特朗普提名大法官現暗湧

阿拉斯加共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）周日表示，不支持在大選臨近之際為最高法院填補空缺。另一共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）上周六已表示，大法官新人選應由11月當選總統的人來提名。但兩人均沒表明，假若真的要投票時會否倒戈。特朗普昨受訪表示，將於周五或周六公布大法官提名人選。

美國最高法院大法官提名需在參議院獲51票，若50票平手，副總統彭斯有權投關鍵一票。目前共和黨以53席對47席優勢控制參議院，只要有4名或以上共和黨參議員倒戈，民主黨便能擋下提名。

亞利桑那州的補選亦可能為大法官提名戰添變數，該州共和黨參議員麥凱恩於2018年去世後，由麥克薩利（Martha McSally）接任該席位。有別於11月國會改選的獲勝者會在明年1月就職，亞利桑那州補選的勝出者將完成麥凱恩的餘下任期，因此最早於11月30日便會上任。麥克薩利現時在民調中落後民主黨對手、前太空人凱利（Mark Kelly），一旦凱利當選，且若大法官確認提名表決在大選後的國會「跛腳鴨會期」舉行，再加上若有3名共和黨議員倒戈，那麼凱利一票將成為推翻特朗普提名人選關鍵。

佩洛西不排除藉彈劾阻任命

民主黨總統候選人拜登周日批評特朗普試圖在大選前通過大法官提名人選是濫權，他在費城發表講話時，呼籲少數猶豫未決的共和黨參議員，「要憑良心做事」。民主黨領袖亦正研究其他方法阻提名，佩洛西周日接受美國廣播公司訪問，被問到會否透過對特朗普或司法部長巴爾啟動彈劾程序，阻止法官任命，佩洛西說：「我們有自己的選項。我們的箭袋裏有箭，我現在不會討論。」若眾議院要阻撓提名，可透過投票彈劾總統或內閣官員，然後由參議院審訊，有關審訊將阻礙參議院其他議程數周或更長，從而阻止確認大法官提名。

（金融時報/衛報）