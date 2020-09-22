官媒指控「外國勢力」 警斥示威者「收外國錢」

盧卡申科「去俄」變「親俄」

白俄大選前的7月，當局曾稱在國內拘捕逾30名俄羅斯僱傭兵，指控僱傭兵涉策劃恐怖活動，企圖在白俄製造騷亂。盧卡申科最終以超過八成得票率在8月9日勝出大選，但他被指在大選中舞弊，激起大規模示威，眼見形勢不妙，盧卡申科一改口吻，收回對俄羅斯的指控，除了釋放俄國僱傭兵，還開始向普京示好。盧卡申科與普京多次就白俄局勢通電話，兩人上周見面時，俄方承諾向白俄提供15億美元（約116億港元）貸款，兩國關係愈走愈近。

報道定性「顏色革命」 諉過歐美

早前多名白俄官方電視台記者不滿報道方針而集體辭職，為填補記者空缺，俄羅斯國營傳媒《今日俄羅斯》借調32名俄羅斯記者到白俄電視台工作，試圖為盧卡申科「洗白」。明斯克居民對《半島電視台》表示，現在白俄官媒稱呼白俄為「Belorussia」或「White Russia」，而非「Belarus」，前兩者皆是俄羅斯人對白俄獨有的稱呼。

官媒並指摘美國煽動白俄示威，波蘭、立陶宛、捷克等歐洲國家亦被指協調示威活動，新聞報道使用「顏色革命」及「外國代理人」等字眼分析抗爭運動。

白俄國家電視廣播公司曾報道示威者收錢遊行的新聞，有受訪者聲稱只要在示威集會喊口號，即可掙取100白俄盧布（約300港元）。《紐時》亦引述白俄示威者與警員的對罵內容，示威者高呼「只有懦夫打女人」，警員則反駁示威者收受外國政府金錢上街反政府。

（半島電視台/紐約時報）