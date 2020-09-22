白俄大拘捕 黑客起警底稱遏暴 反對派領袖晤歐盟部長 促落實制裁總統

前日是白俄8月9日大選爆發舞弊爭議之後，連續第6次的全國反盧卡申科政權周日集會。首都明斯克有逾10萬人參加集會，布列斯特（Brest）、戈梅利（Gomel）、格羅德諾（Grodno）等城市亦有數千人的遊行。其中首都在上周六的大拘捕後，周日清晨起便氣氛凝重，防暴警動用裝甲車、巴士、鐵絲部署路障，總統官邸「獨立宮」屋頂佈有狙擊手。未到預定示威時間，警察就開始拘捕懷疑示威者。

周日再爆10萬人示威 拘數百人

周日以布列斯特的警民衝突最烈。社交網絡片段顯示防暴警持催淚噴劑，當頭當面直噴組成人鏈的示威人群，有警察還朝天開槍示警。而在格羅德諾，周日有孕婦被拖扯拘捕，一名示威男子在衝突中昏迷。白俄內政部昨稱，警察周日合共拘捕442名示威者，明斯克佔266人。

人權觀察：示威者遭用警棍雞姦

根據白俄人權組織Vyasna的數據，抗議選舉結果以來的連場示威，白俄警方已拘捕近1.2萬人，以百計的被捕者受酷刑。「人權觀察」上周二（15日）表示，部分獲釋人士稱曾被毆打、電擊，名為阿列斯（ Ales ）的被捕者稱，他因為不肯解鎖電話，被警察用套了安全套的警棍「雞姦」。被拘留者有人出現骨折、腦部受創、電傷等嚴重損傷。有合法採訪憑證的記者亦稱被警員弄到兩隻手腕骨折。

因應警察被指暴力執法問題，有支持示威者的黑客披露了逾2000名參與鎮壓的白俄羅斯警員個人資料，包括姓名、居住城市、所屬部隊和職級，藉以懲戒。第一批1000個，於上周六公開；第二次1000餘個主要針對布列斯特警察的於周日晚發布。背景和人數不明的黑客通過新聞頻道Nexta兩度聲明，指「只要拘捕持續，我們將不斷大規模公布數據」。

塞浦路斯反對 歐盟制裁議案遭否決

上月11日流亡立陶宛的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）昨日到了比利時布魯塞爾。她與歐盟部長舉行早餐會議，展示白俄警察暴力對待示威者的照片。她指白俄大選已過了44天，但歐盟仍只是重複譴責聲明，未有實質制裁白俄總統盧卡申科的措施。因塞浦路斯以「歐洲坐視土耳其侵犯主權」為由否決，歐盟制裁盧卡申科的議案不獲通過。拉脫維亞指摘塞浦路斯的決定向白俄傳出錯誤信號。

（RT/路透社/塔斯社/自由歐洲電台）