白俄大拘捕 黑客起警底稱遏暴 反對派領袖晤歐盟部長 促落實制裁總統

【明報專訊】白俄羅斯各大城市在上周六（19日）及本周日（20日）連續兩天有反政府示威，執法人員大力打壓和拘捕，兩天各有逾400人被拘留。首都明斯克周日再有逾10萬人參加集會，抗議總統盧卡申科戀棧權位及譴責警察濫捕和濫用武力。有匿名黑客分兩次公開逾2000名白俄警察的個人資料，稱要助遏制執法人員暴行。上月流亡外國的總統參選人季哈諾夫斯卡婭昨在布魯塞爾與歐盟部長會晤，敦促落實制裁白俄總統盧卡申科。
前日是白俄8月9日大選爆發舞弊爭議之後，連續第6次的全國反盧卡申科政權周日集會。首都明斯克有逾10萬人參加集會，布列斯特（Brest）、戈梅利（Gomel）、格羅德諾（Grodno）等城市亦有數千人的遊行。其中首都在上周六的大拘捕後，周日清晨起便氣氛凝重，防暴警動用裝甲車、巴士、鐵絲部署路障，總統官邸「獨立宮」屋頂佈有狙擊手。未到預定示威時間，警察就開始拘捕懷疑示威者。
周日再爆10萬人示威 拘數百人
周日以布列斯特的警民衝突最烈。社交網絡片段顯示防暴警持催淚噴劑，當頭當面直噴組成人鏈的示威人群，有警察還朝天開槍示警。而在格羅德諾，周日有孕婦被拖扯拘捕，一名示威男子在衝突中昏迷。白俄內政部昨稱，警察周日合共拘捕442名示威者，明斯克佔266人。
人權觀察：示威者遭用警棍雞姦
根據白俄人權組織Vyasna的數據，抗議選舉結果以來的連場示威，白俄警方已拘捕近1.2萬人，以百計的被捕者受酷刑。「人權觀察」上周二（15日）表示，部分獲釋人士稱曾被毆打、電擊，名為阿列斯（ Ales ）的被捕者稱，他因為不肯解鎖電話，被警察用套了安全套的警棍「雞姦」。被拘留者有人出現骨折、腦部受創、電傷等嚴重損傷。有合法採訪憑證的記者亦稱被警員弄到兩隻手腕骨折。
因應警察被指暴力執法問題，有支持示威者的黑客披露了逾2000名參與鎮壓的白俄羅斯警員個人資料，包括姓名、居住城市、所屬部隊和職級，藉以懲戒。第一批1000個，於上周六公開；第二次1000餘個主要針對布列斯特警察的於周日晚發布。背景和人數不明的黑客通過新聞頻道Nexta兩度聲明，指「只要拘捕持續，我們將不斷大規模公布數據」。
塞浦路斯反對 歐盟制裁議案遭否決
上月11日流亡立陶宛的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）昨日到了比利時布魯塞爾。她與歐盟部長舉行早餐會議，展示白俄警察暴力對待示威者的照片。她指白俄大選已過了44天，但歐盟仍只是重複譴責聲明，未有實質制裁白俄總統盧卡申科的措施。因塞浦路斯以「歐洲坐視土耳其侵犯主權」為由否決，歐盟制裁盧卡申科的議案不獲通過。拉脫維亞指摘塞浦路斯的決定向白俄傳出錯誤信號。