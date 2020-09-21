泰反政府示威稱初步勝利 號召周四再上街

廣場鑲紀念牌 促「還國於民」

警方稱，參與上周六集會的人數約有2萬，主辦單位則稱逾5萬人。周日拂曉，夜宿皇家田廣場的示威者先為爭取民主而送命者祈禱，再舉行於地上鑲嵌紀念牌的儀式。該圓形金屬牌上標誌2020年9月20日，刻有「這個國家屬於人民，而非國王」的字眼。鑲牌處原有紀念1932年推翻君主專制的立憲革命的銅製紀念牌，但3年前國王哇集拉隆功就位後被拆除。

學生原計劃昨早遊行到首相府遞交請願書，及後改為遊行到廣場旁大王宮內的樞密院，但被數百警員阻止前進。學生領袖之一的帕努莎亞（Panusaya Sithijirawattanakul）代表示威者將請願信遞交曼谷警察局長帕卡彭。請願信的內容包括要求制定新憲法、首相巴育為首的政府下台以及王室改革。請願信提到，學生並不是要廢除王室，而是要維持王室，並解決王室目前面對的信任危機。另一學生領袖巴利（Parit Chiwarak）表示，將於國會為期兩天討論修憲動議的第二天，即周四，到國會外集會；另擬於10月14日再辦集會，地點稍後公布。

（BBC/曼谷郵報/CNN/路透社）