「勇武」標誌人物 曾阻拘捕攔警車 白俄「抗爭婆婆」被拘

網傳警向天鳴槍片段

約2000名白俄婦女前日上街參加自8月9日大選結果引發舞弊爭議以來，明斯克逢周六舉行的「婦女大遊行」。她們從中央市集廣場出發，一隊電單車隊在車道相隨。起初只有幾名警察拍攝遊行，惟不久一群戴着「巴拉克拉法帽」（香港俗稱飛虎頭套）的防暴警察湧現展開行動。有遊行人士走入鄰近商店暫避，如進入美容店換裝扮顧客；但有一批走避不及的，手挽手結成人鏈和唱愛國歌曲跟警員對峙，警員接着粗暴地逐一拉人。

網上流傳片段顯示，在接壤波蘭的白俄城市布雷斯特（Brest），有軍警向天鳴槍警告示威者。

扯警面罩「起底」 「止暴唯一辦法」

被捕者包括73歲示威名人「尼娜婆婆」巴金斯卡婭（Nina Baginskaya）。她原是地質學家，1988年以來一直積極參與反對拘捕政治犯等連串抗議活動。逾一個月的反政府示威中，民眾見到她都會親暱高呼「尼娜」，上前與她合照。身材矮小的她常帶着掛有舊版紅白國旗的長杆參加遊行，曾經竭力阻撓警察拘捕示威者，又曾隻身擋住擬載走被捕者的警車。當警察警告她參加未經批准的示威，她回應說「我在散步」，婦女遊行因而亦常出現「我們在散步」口號。

近兩周的逮捕過程中，婦女示威者施展了新的應對策略。她們蜂擁而上狠扯狂抓防暴警員的面罩，並把揭開真面目的警員照片上載至社交媒體「起底」，查找他們的母親、妻兒，希望藉此令警員行動有所顧忌。好些防暴警員被扯頭罩時皆狼狽而走。

Telegram一個逾10萬人登記的群組「白俄羅斯黑皮書」（Black Book of Belarus），正在背後推動這種手段。負責人回應《衛報》訪問表示「止暴唯一辦法是揭掉面罩」，「當一名警員不再是無名無姓，在捉人、毆打、或綁架某人前就會三思」。

組織收到警員影像或照片，就會用面容配對技術搜尋匹配者，或呼籲公眾辨認是否熟人，待有名字，便用公開數據庫搜索相關資訊公開。

（塔斯社/衛報/紐約時報/歐洲新聞）