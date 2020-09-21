英擬加辣嚴懲違隔離令者 最高罰款10萬

約翰遜擬小型封城兩星期

英國目前的自我隔離措施只屬指引性質。夏國賢稱，下周一（28日）起英格蘭將對違反自我隔離令的確診者或密切接觸人士罰款，首犯會被罰1000鎊（約1萬港元），重犯者最多罰款1萬鎊。措施亦會向必須隔離但不能在家工作的低收入者，發放一筆過500鎊（約5000港元）援助，僱主若懲罰被要求自我隔離僱員的話，將會被罰款。

截至周日，英國累計近40萬宗新型冠狀病毒確診個案，逾4.1萬人死亡，單在上周六（19日）已新增4422宗病例。英國醫學會（BMA）促請政府收緊目前「6人法則」的限聚規定，因為現規定可令6個不同家庭的成員在同一天內於室內多次聚會，增加播疫風險。BMA又促請政府鼓勵民眾在家工作，減少在公共交通工具上的病毒傳播。至於推動英國實行封城令抗疫的倫敦帝國學院流行病學權威弗格森（Neil Ferguson）上周六亦稱，英國在夏天放寬限制後正面臨「完美風暴」，目前感染情况跟2月下旬相若，應盡快採取新限制以控制疫情。

（BBC/衛報/鏡報）