美宣布復制裁伊朗 被批乏依據

俄羅斯、中國、德國、英國、法國、美國在2015年曾與伊朗達成協議，同意以解除國際制裁作為交換，避免伊朗發展核武；協議並同意2007年安理會對伊朗實施的武器禁運令，將於今年10月18日到期。協議內容在2015年被納入安理會一份決議中。

華府退出核協議 仍引原條文

上月蓬佩奧表示，會在安理會啟動30天的程序，促成聯合國恢復對伊朗制裁；如此一來，對德黑蘭的傳統武器禁運也不會在10月18日到期。 但安理會15個成員國有13個表示，美國此舉無效，因為蓬佩奧依據的是2015年的「伊朗核協議」，但美國已於2018年退出該協議。

伊朗外長扎里夫上周六稱，美國人會意識到這是個錯誤的說法。伊朗外交部發言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）周日在首都德黑蘭的記者會上表示：「我們期待國際社會與全球所有國家，團結反對白宮政權這些鹵莽行徑，並採取一致態度。」有聯合國外交官形容美方的只是一份聲明，「就像扣下槍械的扳機，但沒有子彈射出」。

（法新社/衛報）