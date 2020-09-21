最高院具終極釋法權 仲裁大選爭拗

2000年禁佛州再點票

受新型冠狀病毒疫情影響，今屆大選涉及更改規則的訴訟尤多，截至8月底，便有43個州份提出最少226項疫下選舉安排的訴訟，主要涉及民主黨人要求增加票站或延長接受郵寄投票時限等便利選民投票的安排，而共和黨則以公平原則為由反對，不少訟案料最終需交由最高法院裁決。

目前最高法院僅餘的8名大法官之中5人屬保守派，3人傾向自由派，裁決較多傾向有利特朗普陣營。今年4月一宗由共和黨全國委員會與民主黨全國委員會涉及威斯康星州初選的訟案尤受注目。案情指該州最少有1.2萬人選前仍未收到選票，下級法院認為應該因應情况容許延遲投票時限，但最高法院卻以5票對4票推翻裁決，認為在選舉臨近時修改規則會觸發「因司法而產生的混亂」。當時仍在生的自由派法官金斯伯格批評，法院將疫下選舉當一般選舉處理的做法恐剝奪大量選民的投票權。

美國公民自由聯盟（ACLU）推動投票權項目總監戴爾‧何（Dale Ho）指出，最高法院的裁決可能令很多選民難以充分行使其選舉權，尤其是威斯康星、密歇根等關鍵州份。另一方面，大量選舉訟案因被視作緊急申請處理，法官往往毋須經實時聆訊等程序便作出裁決，且往往不會詳述理據，戴爾認為在裁決影響選舉結果下，如此欠缺透明度的做法令人憂慮。紐約大學法律系教授皮爾德斯（Rick Pildes）亦擔心，最高法院大法官在選舉訟案如未能達共識，或難令選舉結果獲廣泛接納為合法。

（經濟學人）