美大法官任命戰 牽動大選游離票 分析：兩黨動員添助力 女選民更積極

【明報專訊】隨着美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，圖）上周五（18日）因病逝世，共和黨和民主黨就填補大法官空缺人選展開角力，大法官任命戰一觸即發。美國總統特朗普上周六（19日）表明，將在未來一周提名一名女性，擔任最高法院大法官，接替金斯伯格，《華盛頓郵報》昨報道，愈來愈多共和黨議員表明將支持白宮和參議院多數黨領袖麥康奈爾的主張，速戰速決投票通過特朗普的人選任命，而不會等新總統上場才決定。民主黨警告將出招反制。分析認為，大法官任命戰可能成為兩黨動員選民的助力，尤其是女選民將更積極，同時亦將促使更多游離選民投入這場選戰之中，令美國大選添變數。
支持速戰速決投票任命 共和黨議員增
特朗普上周六在北卡羅萊納州出席競選活動時表示，將在未來一周提名一名女性，擔任最高法院大法官，並指在人選方面，自己喜歡女性多過男性。特朗普同日在Twitter發文，稱共和黨人有責任任命新任大法官，這項工作刻不容緩。有分析認為，連月來民主黨總統候選人拜登在女性選民的支持度領先特朗普，特朗普提倡「法律與秩序」的主張，明顯是想拉攏郊區白人婦女選民，而這次他明顯刻意表明有意挑選女性出任大法官，並藉機對記者大讚兩名保守派女法官巴雷特（Amy Coney Barrett）和拉戈阿（Barbara Lagoa），令外界揣測他亦有意趁機拉攏女性票。
特朗普：未來一周將提名一女性
現在距離美國大選僅44天，《金融時報》分析指金斯伯格的離世不僅引發兩黨對大法官任命戰之爭，同時對選舉帶來更多不確定性。金斯伯格去世前，最高法院大法官保守派與自由派比例是5比4，若特朗普的提名獲參議院通過，安插另一名保守派法官來填補金斯伯格的位置，將擴大保守派在最高法院的優勢，以6比3佔多數，變相更有利共和黨。
專家料可助拜登爭15％獨立選民票
美國皮尤研究中心上月一項民調顯示，民主黨選民相較共和黨選民，更多人把最高法院的任命視為重要議題。美國獨立民調機構「庫克政治報告」編輯庫克（Charlie Cook）預測，空缺的大法官席位可能有助拜登爭取約5%至15%獨立選民支持，或打動一些尚未決定要投誰的選民。但另一方面，一些本來沒意投票的共和黨支持者，亦可能被激發出來投票支持特朗普，以防拜登當選後任命自由派大法官。
女性選民一直被視為選舉關鍵，如今大法官懸缺，讓特朗普和拜登又多了新武器去搶攻那一小群猶豫不決的女性。在北卡羅萊納州、明尼蘇達州等關鍵州，她們有可能左右選情。
有共和黨保守派選民認為，這次大法官懸缺代表此生有機會看到墮胎權被廢。保守派倡議人士、關懷美國婦女協會（Concerned Women for America）主席南斯（Penny Nance）認為，大法官懸缺，有可能讓原本倒向拜登的一些女性選民改變心意。她說：「現在議題不在總統的個性或帖文，而是政策、國家未來和未來世代。」
CNN：民主黨擬拉布延任命表決
兩黨圍繞大法官任命戰的爭論已經展開，拜登認為，應待總統大選後才提名繼任人選。為阻止特朗普提名人選，民主黨人警告或出招反擊，美國有線新聞網絡（CNN）報道，民主黨參議員正密謀計劃，例如發動拉布，盡可能拖延表決。不過，若民主黨最終未能阻止任命通過，他們可能採取更強硬手法回應，不排除推動立法，增加最高法院大法官人數。
（金融時報/BBC/CNN）
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