美大法官任命戰 牽動大選游離票 分析：兩黨動員添助力 女選民更積極

支持速戰速決投票任命 共和黨議員增

特朗普上周六在北卡羅萊納州出席競選活動時表示，將在未來一周提名一名女性，擔任最高法院大法官，並指在人選方面，自己喜歡女性多過男性。特朗普同日在Twitter發文，稱共和黨人有責任任命新任大法官，這項工作刻不容緩。有分析認為，連月來民主黨總統候選人拜登在女性選民的支持度領先特朗普，特朗普提倡「法律與秩序」的主張，明顯是想拉攏郊區白人婦女選民，而這次他明顯刻意表明有意挑選女性出任大法官，並藉機對記者大讚兩名保守派女法官巴雷特（Amy Coney Barrett）和拉戈阿（Barbara Lagoa），令外界揣測他亦有意趁機拉攏女性票。

特朗普：未來一周將提名一女性

現在距離美國大選僅44天，《金融時報》分析指金斯伯格的離世不僅引發兩黨對大法官任命戰之爭，同時對選舉帶來更多不確定性。金斯伯格去世前，最高法院大法官保守派與自由派比例是5比4，若特朗普的提名獲參議院通過，安插另一名保守派法官來填補金斯伯格的位置，將擴大保守派在最高法院的優勢，以6比3佔多數，變相更有利共和黨。

專家料可助拜登爭15％獨立選民票

美國皮尤研究中心上月一項民調顯示，民主黨選民相較共和黨選民，更多人把最高法院的任命視為重要議題。美國獨立民調機構「庫克政治報告」編輯庫克（Charlie Cook）預測，空缺的大法官席位可能有助拜登爭取約5%至15%獨立選民支持，或打動一些尚未決定要投誰的選民。但另一方面，一些本來沒意投票的共和黨支持者，亦可能被激發出來投票支持特朗普，以防拜登當選後任命自由派大法官。

女性選民一直被視為選舉關鍵，如今大法官懸缺，讓特朗普和拜登又多了新武器去搶攻那一小群猶豫不決的女性。在北卡羅萊納州、明尼蘇達州等關鍵州，她們有可能左右選情。

有共和黨保守派選民認為，這次大法官懸缺代表此生有機會看到墮胎權被廢。保守派倡議人士、關懷美國婦女協會（Concerned Women for America）主席南斯（Penny Nance）認為，大法官懸缺，有可能讓原本倒向拜登的一些女性選民改變心意。她說：「現在議題不在總統的個性或帖文，而是政策、國家未來和未來世代。」

CNN：民主黨擬拉布延任命表決

兩黨圍繞大法官任命戰的爭論已經展開，拜登認為，應待總統大選後才提名繼任人選。為阻止特朗普提名人選，民主黨人警告或出招反擊，美國有線新聞網絡（CNN）報道，民主黨參議員正密謀計劃，例如發動拉布，盡可能拖延表決。不過，若民主黨最終未能阻止任命通過，他們可能採取更強硬手法回應，不排除推動立法，增加最高法院大法官人數。

（金融時報/BBC/CNN）