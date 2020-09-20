西班牙首都再封城 貧民憂生計憂被棄

西班牙迄今累計超過62萬人確診，是歐洲國家中最嚴重。其中馬德里37個區周一起封城，居民只有在上班、上學或求醫時才能離開自己所住的區域，社交聚會限制在6人以內，公園關閉，商舖須在晚上10時前關閉。這些受影響地區過去14天每10萬人有超過1000人染疫，當中包括如城市瓦列卡斯（Vallecas）等這些貧民區，當地人均收入較低、移民較多，人煙稠密，衛生系統又幾乎癱瘓，居民擔心被拋棄、被標籤，以及因為控疫措施而無收入。與此同時，區內的醫療資源更趨緊絀，一些醫療中心因人員短缺而被迫關閉。

一名醫療中心護士看着輪候患者人龍，說：「勞工階層是受苦的一群……他們是承受地方政府處理不善後果的一群。」一名醫生承認，馬德里的人口、密度和高度的流動性，給控疫帶來了挑戰，但認為從感染趨勢而言，應該在此之前採取更加積極的措施。

約翰遜警告第二波疫情無可避免

另外，英國上周五（18日）亦新增4322宗確診及27人死亡，首相約翰遜警告出現第二波疫情是無可避免。法國同日則錄得13215宗確診，是爆發疫情以來的最高單日確診數字，確診者包括財長勒梅爾（Bruno Le Maire）。

不過，早前是重災區的意大利疫情卻相對平穩；以近14日每10萬人新增個案數量比較，意大利只有33，遠勝於西班牙的292.2宗或法國的172.1宗。專家認為，除了結合良好檢測、追蹤和安全措施，主因是意大利比鄰國較早封鎖兼較遲解封。該國著名公共衛生專家卡塔貝洛塔（Nino Cartabellotta）說，沒有證據顯示，意大利在個人和社會行為，如戴口罩和社交距離等，比其他地區做得好，但在及時、嚴格而持久的封鎖上，意大利就比其他猶豫要否關閉、關少些、重開早些的國家做得好。

（BBC/意大利地方報）

（疫情第三波）