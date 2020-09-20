泰學運最大型示威 主辦方稱10萬人參加

以青年為主 警方估集會人數2萬

這次抗爭活動由法政大學學生會發動，改革君主制雖是重要訴求，但學生領袖強調他們並未要求廢除君主制。其他示威核心訴求包括重新舉行國會選舉，修憲及停止打壓政治異見。主辦方揚言示威者要在王家田廣場通宵露宿，到今早8時起再展開反獨裁遊行。保安官員事先講明，會阻止示威者逼近首相府和最高法院的50米範圍，或任何王家物業的150米範圍。籌辦學生其後宣布修訂遊行路線，不會前往首相府及政府大樓。示威者以青年為主，但《曼谷郵報》表示現場見到部分政客參與，包括未來前進黨前領袖他納通，就連過去數年蟄伏的親前首相他信「紅衫軍」，也趁昨日他信被政變推翻14周年加入支持。

當局事前未批示威許可，又封鎖2200個網站，警方揚言出動1萬警力戒備，令人憂慮發生警民衝突。21歲學運領袖、法政大學學生帕努莎亞表示，活動將和平舉行。另一學生領袖帕努蓬則稱擔心集會期間，會像過去許多政治事件般出現「第三隻手」挑起事端。

情報官稱或預演10月修憲集會

活動原定下午2時開始，至中午法政大學外已見數百示威者，但校門深鎖加深現場憤怒情緒，學生須勸止民眾攀欄闖校，又說服校方打開大門。到大學足球場集會後，示威者移師旁邊的王家田廣場，沿途舉起源自電影《飢餓遊戲》的抗爭三指禮，又高呼將王家田廣場易名作「人民廣場」。該廣場原為御苑，鄰近大王宮，向來用於舉行國家典禮，禁用舉行示威。防暴警察架起圍欄，只限示威者使用一部分混凝土地，到近傍晚示威者開始闖入草坪，未遇阻撓。

有保安官員日前對《曼谷郵報》說，情報官員評估，昨日集會只是10月國會表決修憲案前另一場大型政治集會的「大綵排」。如果議員投票否決示威學生期望的草案，抗爭活動將加劇。

（曼谷郵報/The Thaiger/法新社/路透社）