離大選僅45日 共和黨謀火速通過任命

共和黨曾反對大選年提名大法官

2016年2月，保守派大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）突然去世，奧巴馬政府1個月後提名中間派法官加蘭（Merrick Garland）接任，但控制參議院的共和黨人以大選在即為由，堅持要待下屆總統提名，最終特朗普爆冷勝出，拖到該屆國會任期結束提名流產。特朗普上任後就改為提名保守派的戈薩奇（Neil Gorsuch）接任。由斯卡利亞去世到同年大選，當中相差約9個月，但如今金斯伯格去世與大選日期相差只有約個半月，共和黨人如今意圖急忙通過特朗普提名的法官上任，難免令人質疑雙重標準。據國會研究署統計，由提名到參院完成最終表決耗時平均約70日。

共和黨目前在參議院僅以53票對47票的微弱多數佔優，有分析指，3名黨內女性參議員傾向等新總統就職後才投票，或令「速戰速決」大計受阻。提名通過需要51票，如果50票平手，身兼參院議長的副總統彭斯有權投關鍵一票，將對共和黨有利。不過，暫時未知會否有更多共和黨人打算「倒戈」。

共和黨控制的參議院仍可在大選後、國會任期明年1月3日結束前表決提名，但若特朗普輸掉大選，甚至共和黨輸掉下屆參院控制權，現屆參院強行通過任命，只會造成更大政治爭拗。

提名到表決平均要70日

皮尤民調顯示，共和黨選民今屆最關心的議題中，法官提名僅次於經濟。特朗普本月9日公布20名大法官提名新人選，令名單人數增至44，相信是盼重演上屆以法官提名人選名單動員支持者的一幕。

（路透社/NPR/CNN）