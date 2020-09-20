一生挑戰司法平權 被譽法律巨人

猶太女性身分 感歧視投身平權

1933年生於紐約猶太移民家庭的金斯伯格，1956年是少數考入哈佛法學院的女生，其後轉到哥倫比亞法學院，1959年雖以優秀成績畢業卻找不到工作。她憶述說：「紐約沒有一間律師行願意聘用我， 因為我是猶太人、女人，又是一個母親。」金斯伯格1972年成為哥倫比亞大學法學院首名終身女教授，同年協助創立「美國公民自由聯盟」（ACLU）的女權項目。翌年成為ACLU律師後，多次在法庭為女性爭取權利，其中6宗官司打至最高法院，5宗勝出，確立憲法保障的平等保護適用於女性。

金斯伯格1993年獲提名為最高法院歷來第二位女大法官。2007年亞拉巴馬州女子萊德貝特（Lilly Ledbetter）提出性別歧視訴訟，稱她在輪胎及橡膠公司任職19年，但薪酬遠低於同職級同年資的男員工。最高法院大比數認為這類薪酬訴訟需要在收到不平等工資後180天內提出，於是駁回提控。金斯伯格不認同，指出最高法院並不理解女性在工作中所受到的歧視，要求國會介入。兩年後，民主黨控制的國會通過《萊德貝特平等酬薪法》，放寬興訟時限。

裁決墮胎同婚 獲年輕人崇拜

金斯伯格曾在任內就一些平權案件作出具里程碑意義的裁決，包括2015年裁定全國同性婚姻合法、2016年及2020年分別裁定得州和路易斯安那的嚴格限制墮胎法例違憲。

金斯伯格被視為流行文化的女性主義標誌，影響力甚至滲入文化界和年輕一代。其粉絲現以Notorious RBG（惡名昭著的金斯伯格）稱呼她，意指她不畏強權。除了《挑機法官RBG》外，晚年與她有關的傳記電影《司法女王》（On the Basis of Sex）上畫，2016年她也在《軍中女郎》歌劇中扮演配角。在年輕偶像極易成為崇拜對象的年代，人們把她的形象化成紋身、T恤、玩具和配飾等，金斯伯格儼如時尚符號。

（綜合報道）