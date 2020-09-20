美最資深自由派大法官逝世 金斯伯格任職27年 特朗普料趕大選前提繼任人

最高法院發聲明表示，金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）上周五在華府的家中離世，家人陪伴在側。她是最高法院最年長的大法官，屬保守派的首席大法官羅伯茨（John Roberts）慨嘆，美國失去有歷史地位的法學家，後世將記得她是「不知疲倦、堅決捍衛公義的鬥士」。大法官任期屬終身制，不少社會文化爭議案，以至接下來可能出現的大選結果爭議，均有機會由最高法院定奪，令其成為兵家必爭之地。

最高法院有機會定奪大選結果

特朗普上周五在競選集會後會見傳媒時，坦言自己未知金斯伯格逝世的消息，形容她是了不起的女性，對她逝世感難過。他其後再在Twitter發聲明，讚她是「法律界巨人」。民主黨總統候選人拜登表示，未來幾天應將焦點放在金斯伯格不朽的遺產，又強調應由選民選出總統，再由總統挑選大法官供參議院考慮，「這是共和黨控制的參議院在2016年採取的立場，當時距離大選還有近10個月」。前總統奧巴馬亦發表聲明讚揚金斯伯格，並重提共和黨「發明的原則，即參議院不應在新總統宣誓就職前填補最高法院的空缺」。

最高法院保守派佔5席 或更右傾

全國廣播電台（NPR）報道，金斯伯格在逝世前幾天曾向孫女表示：「我最熱切的願望是，我的位置不會在新總統就職前被填補。」不過，特朗普昨日表明，提名替代人選刻不容緩，路透社估計幾日內就會公布大法官人選。巡迴法院保守派女法官巴雷特（Amy Coney Barrett）成大熱， 路透社昨日引述消息表示，另一女性保守派法官、52歲的古巴裔拉戈阿（Barbara Lagoa）亦在考慮人選之一，她目前是聯邦第十一巡迴上訴法院的法官。

麥康奈爾（Mitch McConnell）上周五表明，參議院將就特朗普提名的人選進行表決。麥康奈爾在2016年阻止時任總統奧巴馬提名自由派人選，填補當年大法官逝世出現的空缺。特朗普同年發布大法官候補人選名單，成功集結保守派支持，其後在任內提名過兩名保守派大法官，現時保守派與自由派大法官的比例為5比4。若他再提名一位保守派大法官，將令最高法院更右傾。麥康奈爾稱現時參議院和白宮均由同一政黨控制，情况有別2016年。

金斯伯格被視為自由派標誌，2015年獲《時代》雜誌選為百大最有影響力人物。她在1950年代入讀哈佛法學院，當時500多名學生中僅得9名女性。1993年，她獲時任總統克林頓提名進入最高法院，參與過多項重要裁決，包括1996年下令弗吉尼亞州軍校須允許錄取女性，結束該校157年來只收男生的傳統。當時金斯伯格在判決書中寫道，弗吉尼亞州「為該州的男兒服務，卻沒為女兒作任何安排，這並非平等保護」。她在涉及墮胎權、同性婚姻、移民及醫保等裁決亦屢投下支持票。她曾5度癌症發作，包括結腸癌、胰腺癌、肺癌和肝癌，近年多次入院治療，但每次都迅速返回工作崗位。今年7月，她發聲明交代正接受化療，但形容治療效果良好，強調病情無礙她履行職務。

（華盛頓郵報/金融時報/BBC）