白宮繞疾控中心 發未經評估抗疫指引

CDC職員斥主任軟弱無能

8月24日，CDC網站發表官方聲稱為「CDC的產物及經過CDC主任雷德菲爾德修改」的病毒檢測指引，聲稱跟感染者有逾15分鐘密切接觸但無病徵的人，不一定要接受檢測，有別於公共衛生專家一般主張病毒檢測寧枉勿縱的說法，被質疑存在政治動機。CDC高級科學家和聯邦政府官員等消息人士向《紐約時報》說，該修訂指引是衛生部和白宮抗疫小組官員改寫後直接放上CDC網站，不反映CDC內許多人的觀點，而且還有一些基本錯誤及跟CDC立場不一致的建議。CDC官方網站攙雜未經科學嚴謹處理的信息，恐損害其公共衛生建議的公信力。部分CDC職員和外部人士批評雷德菲爾德軟弱無能，未能維護CDC免受政府干預。

雷德菲爾德雖然在國會表示想在本周末前公布新的修訂建議，但知情聯邦官員指，新版縱是由CDC科學家撰寫，還要經衛生部官員和白宮抗疫小組編輯。

（紐約時報）

（抗疫新階段）