兩藥廠首公開疫苗測試細節 盼爭信心 外界促其他藥廠效法

近三成測試者屬少數族裔

在公開的細節中，Moderna和輝瑞分別招募3萬及4.4萬名測試者，兩個研究都安排半數人接種疫苗，另一半注射生理鹽水作安慰劑對照。Moderna四周後會安排測試者注射第二針，輝瑞則在三周後注射第二針，測試者會接受觀察有否出現病徵及檢測是否受感染和疫苗的副作用。Moderna又透露，有28%測試者是少數族裔。受測試者有足夠的黑人和拉美裔人士相當重要，因他們在新冠疫情期間特別受影響。

Moderna判斷疫苗效用的標準為計算接種第二針兩周後確診病例，輝瑞則計算接種第二針後一周的確診病例。Moderna會在疫苗組和安慰劑組之中一共出現151個確診病例時進行分析，以了解兩組人確診比例，並希望能證明疫苗效用達減少60%感染風險，而輝瑞定下的指標是164個確診病例。美國食品及藥物管理局（FDA）早前已表明，批准疫苗使用的門檻是要令感染風險減少50%或以上。

藥廠稱要獲信任是保持透明

藥廠在研究期間公布這些文件很罕見，相信是要釋除外界日益對總統特朗普爭取大選前推出疫苗、可能令疫苗未確認效用和安全性就推出的猜疑。Moderna首席醫療主管扎克斯（Tal Zaks）稱，藥廠通常以競爭為由拒絕公開資料，但藥廠諮詢外部道德專家意見，後者稱要爭取信任唯一方法是要保持透明。輝瑞的發言人亦表示，新冠疫情是獨特情况，保持透明的需要很明顯。

歐盟研集資搶購疫苗

另外，據美國約翰霍普金斯大學統計，全球新冠肺炎確診病例突破3000萬宗。世界衛生組織歐洲區總監克呂熱（Hans Kluge）周四稱，過去兩周有逾一半歐洲國家的新確診病例增加了一倍；單在上周歐洲新增病例就增加了30萬宗。克呂熱稱數據一方面反映更全面的檢測結果，但同時顯示歐洲地區的病毒傳播速度驚人。路透社引述兩名歐盟消息人士報道，由於預計明年全球疫苗將出現供不應求的情况，歐盟希望集資增購疫苗。此舉或打擊世衛提出讓窮國都有得到疫苗公平機會的呼籲。

（法新社/紐約時報/BBC/路透社）

（抗疫新階段）