日傳銷公司假借安倍名義騙156億

近萬人受害 主要是老人家

日本生活（Japan Life）公司成立於1975年，2003年起販售磁力項圈等價值數百萬日圓的磁石醫療商品，並推銷所謂的「代租制度」（rental owner），客戶購買的商品由日本生活公司代為出租給他人，客戶將可獲得每年約6%的租金分紅，但實際上這些磁石商品幾乎不存在。日本生活的詐騙對象主要是老年人，且為取信被害人，2015年將前首相安倍晉三署名邀請山口參加「賞櫻會」的邀請函，以及安倍的照片印成傳單，作為推銷時使用。事件受到關注，是源於去年有反對派國會議員在議會內質問安倍邀請山口參加「賞櫻會」，當時安倍否認與山口有個人關係。

女兒公司前社長同被捕

昨日被捕者除了今年78歲的山口，還包括其女兒和日本生活前社長等共14人，罪名包括疑犯在2017年時，明知日本生活資金周轉不靈、債務負擔過重，仍向12名客戶騙取共約8000萬日圓。日本生活在2017年年底破產，2018年東京地方法院同意啟動破產程序，當時公司欠債2400億日圓（約178億港元）。

（日本時報/中央社）