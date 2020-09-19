特朗普謀令極右走入共和黨主流

共和黨與極右常若即若離

朗茲在文中勾勒出自1960年代起歷屆共和黨總統候選人如何跟極右主動或被動地保持若即若離的關係，例如1972年的尼克遜撿走了上屆獨立保守派兼反共候選人華萊士的種族主義民粹政綱，得以爭取足夠選票成功連任，但尼克遜最終內政上採納自由主義，向北京拋橄欖枝，並在右翼以外尋找新盟友。

類似「過橋抽板」的案例在尼克遜時代前後一直出現，直至特朗普終於將極右融入共和黨主流。朗茲形容，特朗普不但在2016年競選時重新改造政黨的基本盤，上台後還將一些與極右和白人民族主義者相關人士送入政府，例如是前「國師」班農和白宮頭號文膽米勒。特朗普如今還支持陰謀論組織「匿名者Q」（QAnon），促使至少15名「匿名者Q」支持者出線共和黨國會初選。

15「匿名者Q」支持者出線國會初選

極右人士有望染指國會，令這股勢力可能長期存在於政治主流。弗吉尼亞大學教授舒密特（Jalane Schmidt）向半島電視台直言，無論是誰勝出大選，極右勢力都不會離去。她提醒不止是國會，特朗普任內作出多項聯邦人事任命，包括約1/4的現職聯邦法官。據皮尤研究中心統計，截至今年7月初，其時入主白宮僅3年半的特朗普已任命了194名（24%）在職聯邦法官，近40年計比率只少於有8年任期的奧巴馬（39%），甚至多於同有8年任期的另一共和黨總統小布殊（21%）。

（華盛頓郵報/半島電視台/皮尤研究中心）