特朗普籲愛國教育 抗「左翼影響」 稱設愛國教育委員會 專家：討好保守白人選民

特朗普當日在國家檔案館出席白宮美國歷史研討會並發表演說時，批評左翼以種族角度重新檢視美國歷史是「有害的宣傳工具」，以圖推動「暴政」與「新的種族隔離」，其矛頭直指《紐約時報》去年發起的歷史教育計劃「1619計劃」（1619 Project）。該計劃推動全國學校歷史課程着重於立國前蓄奴的影響與非裔對美國的貢獻，並以1619年首批非洲奴隸抵達北美作起點，希望學界以黑奴作為美國歷史論術的新中心。該計劃包含課程、教科書甚至Podcast等，已有多家學校採用。

讚美國是史上最公平富裕國家

特朗普批評這個計劃錯誤傳達美國是建立於「壓迫而非自由」，愛國者不應該讓子女繼續被灌輸「關於國家的仇恨謊言」。他重申，美國歷史是由廢除蓄奴、保障人權、擊倒共產主義與法西斯主義等的歷史事件組成，形容美國是人類史上最公平富裕的國家。

特朗普亦談及今夏美國接連出現反種族主義示威，聲言「左翼造成的暴動和騷亂」是數十年來學校灌輸左翼思想的直接結果，譴責左翼損害法治象徵，批評其企圖消滅憲法，迫使美國人「放棄其價值傳統與生活方式」。他說，通往國家團結的唯一道路，就是共享身為美國人的身分認同，故在學校恢復愛國教育非常迫切。雖然聯邦政府無權影響地方學校所授課程，但特朗普宣布，將簽署行政命令，設立推廣愛國教育的「1776委員會」，鼓勵教師向學生傳授「頌揚美國偉大歷史真相的親美國課程」。

鼓動右翼支持者對抗拜登

迄今距總統大選只有6個星期，CNN最新民調顯示，特朗普全國民調支持度為43%，落後民主黨拜登8個百分點。他近日多番鼓動右翼支持者對抗拜登為首的「極端左翼的陰謀」，種族問題尤成攻訐焦點。他宣稱有關檢視國家不足的教育內容是對國家的「背叛」，曾在獨立日演說中斥公立學校「教兒童仇恨自己的國家」，又聲稱年輕美國人「被灌輸美國充斥種族主義的謊言」。惟不少教育界人士與學生均否認涵蓋蓄奴歷史的課程會導致仇恨國家，支持更全面了解不同的歷史觀點。

專欄作家諷特朗普向金正恩取經

得州農工大學美國非裔歷史專家布魯薩爾（Albert Broussard）指出，特朗普今次行動相信亦是旨在鼓動其支持者，「他在玩弄白人的恐懼與不安全感。美國的人口在種族上已有所變化，我想那會繼續令部分國民焦慮」。發起1619計劃的著名記者漢娜-瓊斯（Nikole Hannah-Jones）則批評特朗普企圖利用其權力審查教育內容，嚴重危害憲法第一修正案對言論自由的保障，令人憂慮。《紐約時報》專欄作家曼朱（Farhad Manjoo）則諷稱特朗普設立愛國教育委員會的計劃是向朝鮮領袖金正恩取經，做法猶如專制政府。

（華盛頓郵報/法新社/路透社）