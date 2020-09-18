宣讀反王室宣言觸禁忌 事後疑受監控 泰學運領袖：有入獄準備

「法政與示威聯合陣線」（UFTD）號召周六示威，原定在法政大學舉行，但校方拒絕批出許可。主辦單位計劃若不能進入校園，將改到附近的皇家田廣場集會，並可能遊行至政府大樓。警方消息向《曼谷郵報》透露，當局將在以上3個地方部署超過2000警力。

帕努莎亞：沒人天生「藍血」

在泰國嚴厲的冒犯君主罪下，違者可被判監15年。21歲法政大學學生帕努莎亞上月10日在示威現場上台朗讀宣言，提出改革君主制的10項訴求，包括取消憲法中任何人均不得指控國王的規定、要求取消冒犯君主罪等。她向BBC表示，最初看到宣言時，亦認為內容非常強烈，但仍決定成為宣讀的一人，「我與同學手牽手，大聲問我們所做的事是否正確，而答案是肯定的，這是正確的事」。她在台上說：「所有人都流着紅色的血……世上沒有人天生藍血（指貴族）。有人可能比別人幸運，但沒有人天生比別人高貴。」台下掌聲雷動。

帕努莎亞自言性格內向，曾受校園欺凌，後來赴美參加5個月交流計劃，才變得敢於發聲和行動，進入法政大學後在政治方面更加活躍，包括在2月籌備快閃示威，抗議解散反對派未來前進黨。

做認真之事「非為好玩」

其宣言惹來保守派和親王室人士猛烈批評，有人質疑帕努莎亞受政客操控，她則否認指控。她稱發表宣言後，有疑似便衣警員持續在校園和宿舍監視其舉動，「他們有相同的平頭髮型，常在公共場所拍下我的照片」。目前她尚未被捕，但法庭已向警方批出其逮捕令，控罪包括煽動叛亂及違反疫情下禁止集會的規定等。她慨嘆母親對她的行動感憂慮，希望她不要觸碰君主制這敏感話題。

隨着她正籌備明日集會，她表明已有心理準備入獄，「我認為媽媽必定明白，我們這樣做並非為了好玩，這是認真的事，我們必須這樣做……我希望她為此感到自豪」。

（BBC/曼谷郵報）

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